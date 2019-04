Investigativjournalist: „EU muss an Malta ein Exempel statuieren“

Wien/Valletta (APA) - Der maltesische Investigativjournalist Matthew Caruana Galizia fordert von der EU hartes Durchgreifen gegen Korruption und organisierte Kriminalität auf Malta. „Die EU muss an Malta und der maltesischen Regierung ein Exempel statuieren“, sagte der Sohn der 2017 in Malta ermordeten Aufdeckerin Daphne Caruana Galizia in einem Telefoninterview mit der APA am Donnerstag.

Auf Malta seien die nationalen Institutionen geschwächt, denn die Regierung habe sowohl Polizei als auch Justiz mit eigenen Leuten besetzt und einen „Feigling“ zum Generalstaatsanwalt ernannt. „Dies hat allen Formen der organisierten Kriminalität Tür und Tor geöffnet, wir leben in einem hohlen Staat. Das haben wir ab dem Mord an meiner Mutter begriffen“, so der Journalist, der an großen Enthüllungen zu Steueroasen beteiligt war und am Freitag in Wien an einem Kongress der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zum Thema Pressefreiheit teilnehmen will.

So habe es selbst nach der Veröffentlichung der Panama-Papers keine Ermittlungen in Malta gegeben, obwohl hohe politische Würdenträger durch einschlägige E-Mails belastet wurden. Die regierende sozialdemokratische Arbeiterpartei (PL) sei „toxisch“ und habe eine „lange Geschichte der Korruption“, die nie aufgearbeitet worden sei. „Der aktuelle Premierminister Joseph Muscat hat einige der korrupten Elemente zurückgebracht“, sagte Caruana Galizia.

„Diese systemische Schwäche hat meine Mutter angreifbar gemacht“, sagte der Journalist. Besonders in den „Randgebieten der EU“ sollen Korruption, Organisiertes Verbrechen und Geldwäsche florieren. Das führe zu „Problemen mit der Pressefreiheit“. Diese Entwicklungen seien „verwoben mit Korruption, organisierter Kriminalität, dem Rechtssystem und der Freunderlwirtschaft bei Regierungsposten in Ländern wie Malta“. „Die weiteren Menschenrechtsverletzungen sind eine Konsequenz daraus“, betonte er.

„Journalisten wie meine Mutter führen die Ermittlungen, weil niemand anderes sie effektiv begeht. Darum werden sie angegriffen“, erklärte Caruana Galizia. „Die Menschen, über die sie schrieb, werden für ihre Verbrechen nicht angeklagt“, fuhr er fort. Der Mord an Daphne Caruana Galizia sei darum auch noch immer nicht aufgeklärt. Die drei Auftragsmörder wurden zwar festgenommen, die Hintermänner sind jedoch noch immer auf freiem Fuß. Matthew Caruana Galizia berichtete, dass Wirtschaftsminister Christian Cardona, der die Investigativjournalistin im Februar 2017 verklagt und ihr Bankkonto eingefroren habe, sich kurz vor dem Mord zweimal mit einem der Täter getroffen habe. „Der Minister wurde nie verhört“, sagte der Journalist.

Caruana Galizia begrüßt darum die jüngste Androhung eines Artikel-7-Verfahrens gegen Malta und die Slowakei, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen habe. „Es gibt keinen anderen Weg, (...) es muss anhaltenden politischen Druck geben“, sagte er. „Malta ist das kleinste Mitgliedsland und hat keine großen Verbündeten. Wenn die EU nicht durch ihre diplomatischen Instrumente die Situation in Malta verändern kann, wie soll sie dann mit Rumänien, Ungarn oder Polen umgehen, die viel wichtigere EU-feindliche Verbündete wie Russland haben“, erläuterte er. Dies sei die einmalige Chance, „die Dinge entweder zum Besseren zu drehen, oder tatenlos zuzuschauen, wie sich alles verschlimmert und die EU sich russischen Verhältnissen annähert“. „Wir riskieren hier nicht nur, unser Land zu verlieren, sondern die gesamte EU, wie wir sie früher kannten“, unterstrich er.

Der Journalist forderte darum, der EU sowohl „exekutive als auch rechtliche Macht über die Bürger“ einzuräumen. „Wir brauchen einen Mechanismus, auf den wir zurückgreifen können, wenn die Behörden in einem Mitgliedsstaat versagen“, erklärte er und schlug eine überstaatliche EU-Polizeibehörde vor, vergleichbar mit der Bundespolizei FBI in den USA. „Für viele mächtige Menschen gibt es keine Grenzen, besonders, wenn man Geld in die EU bekommt. Aber die Polizei muss sich an die Grenzen halten, das ist ein ungleicher Kampf“, erörterte Caruana Galizia.

Für den maltesischen Investigativjournalist ist darum die Einführung der Position des ersten Europäischen Chefanklägers eine „wirklich wichtige Entscheidung“. Für den Posten habe er die erfolgreiche rumänische Korruptionsbekämpferin Laura Kövesi vorgeschlagen. „Die EU muss hier sicherstellen, (...) dass diese Institutionen ernster genommen werden, als die nationalen Behörden. Dafür braucht man jemanden, der die internationale Korruption mit allen Mitteln verfolgt, keinen Feigling, der nur einfache Fälle übernimmt“, schloss er.

(Das Gespräch führte Martin Auernheimer / APA)

~ WEB http://www.osce.org/ ~ APA024 2019-04-12/05:01