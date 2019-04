Schweizer Stadler Rail geht zu 38 Franken an die Börse

Bussnang (APA/awp/sda) - Die Schweizer Stadler Rail geht am Freitag mit einem Ausgabepreis von 38 Franken (33,6 Euro) an die Börse. Dies entspricht einem Platzierungsvolumen von 1,33 Mrd. Franken (1,2 Mrd. Euro). Die Börsenkapitalisierung des Unternehmens liegt zum Ausgabepreis bei 3,8 Mrd. Franken, wie Stadler am Freitag mitteilte. Die Aktien werden ab heute unter dem Ticker-Symbol SRAIL gehandelt.

Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler, der das Unternehmen 1989 gekauft hatte, hielt bisher 80 Prozent an der Firma. Mit dem Börsengang wird sein Anteil nun auf knapp 40 Prozent sinken. Der Alt-SVP-Nationalrat will auch nach dem Börsengang Ankeraktionär und Verwaltungspräsident bleiben. Sämtliche der platzierten Aktien stammen aus seinem direkten und indirekten Besitz.

Stadler stellt unter anderem Regionalzüge, Hochgeschwindigkeitszüge, U-Bahnen und Trams her. Eine starke Position hat das Unternehmen in Europa, wo es laut eigenen Angaben drittgrößter Hersteller von Schienenfahrzeugen ist. Derzeit arbeiten 8.500 Mitarbeiter für Stadler.

