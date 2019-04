Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp im Plus erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienexperten erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Freitag mit freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund zehn Punkte über dem Schluss-Stand vom Donnerstag (3.171,25) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.159,00 und 3.189,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.178,00 Punkten aus.

Nach den Großereignissen in dieser Woche, EZB-Ratssitzung und EU-Sondergipfel, rücken Konjunkturdaten wieder in den Fokus. Zunächst werden Daten zur europäischen Industrieproduktion für Februar veröffentlicht. Jenseits des Atlantiks richtet sich das Hauptaugenmerk auf das vorläufige Michigan Sentiment des laufenden Monats. Die US-Importpreise würden zwar das Gesamtbild bezüglich der Teuerung vervollständigen, aber kaum neue Erkenntnisse bringen, prognostiziert Ralf Umlauf von der Helaba Bank.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,86 Prozent höher bei 3.171,25 Punkten geschlossen. Damit ging in Wien der 3. Gewinntag in Folge zu Ende. In Wien markierten die Immobilienwerte Immofinanz und UBM nach Zahlenpräsentationen Spitzenplätze. Die Immofinanz-Aktie baute ein deutliches Kursplus von 4,4 Prozent auf 22,82 Euro. Das Immobilienunternehmen hat den Verlust des Jahres 2017 gut verdaut und 2018 wieder einen Gewinn von 217,5 Mio. Euro ausgewiesen.

Die UBM-Titel zogen um 2,4 Prozent auf 38,70 Euro hoch. Der Immobilienentwickler hat im Jahr 2018 seine Gesamtleistung vor allem durch Erlöse aus Immobilienverkäufen um ein Fünftel auf 897,7 Mio. Euro gesteigert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

~ Immofinanz +4,37% 22,82 Euro FACC +3,85% 14,28 Euro Erste Group +2,43% 35,01 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

~ Polytec -1,49% 9,26 Euro Agrana -1,16% 18,74 Euro Do&Co -0,81% 73,60 Euro ~

