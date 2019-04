Europas Leitbörsen zur Eröffnung kaum bewegt erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte dürften am Freitag angesichts unklarer Trendvorgaben aus Übersee wenig verändert in den Handel starten. Rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn indizierte der Future auf den Euro-Stoxx-50 ein kleines Minus von 0,15 Prozent. Auch die vorbörslichen Indikator des DAX in Frankfurt und des FTSE-100 in London notierten wenig bewegt

Datenseitig dürften Anleger zum Wochenausklang ihre Aufmerksamkeit auf die Industrieproduktion der Eurozone richten. Dementsprechende Zahlen für Februar werden am Vormittag veröffentlicht. Darüber hinaus steht in den Vereinigten Staaten das Michigan Sentiment auf der Agenda.

Vor den am Mittag erwarteten Quartalszahlen der US-Großbanken JP Morgan und Wells Fargo, die in den USA die nächste Runde der Unternehmensberichte einläuten, halten Marktteilnehmer ihr Pulver noch trocken. „Die Ergebnisse der Großbanken gelten als Vorlaufindikator, da ihre Entwicklung tendenziell die Konjunkturerwartungen der Anleger widerspiegelt“, sagte Marktexperte Martin Siegert von der LBBW.

Ruhig wie am Gesamtmarkt ging es zu Wochenschluss auch bei Einzelwerten zu. Die Aktien der Software AG waren hier mit einem vorbörslichen Kursanstieg um 1 Prozent die Ausnahme. Der Softwarekonzern rechnet nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal in seinem Geschäft mit Datenbanksystemen und Großrechnern nun mit mehr Umsatz als bisher.

