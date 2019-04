Elton John fährt im Rollstuhl durch Museum in Florenz

Florenz (APA/dpa) - Wenige Wochen vor seinem Konzert am 1. Mai in der Wiener Stadthalle hat sich Elton John (72) in den Uffizien in Florenz im Rollstuhl gezeigt. „Nicht mal ein verstauchter Knöchel konnte mich davon abhalten, eines der schönsten Museen der Welt zu sehen“, schrieb der britische Musiker auf Instagram. Dazu postete er ein Foto, auf dem er im Trainingsanzug im Rollstuhl sitzt und einen Schmollmund zieht.

Auf seiner mehrjährigen Abschiedstournee „Farewell Yellow Brick Road“ will John ab Mai auch im deutschsprachigen Raum auftreten. Der Brite musste bereits im vergangenen Herbst mehrere US-Termine wegen einer Ohrenentzündung absagen.