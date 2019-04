Übersicht über die Filmstarts der kommenden Woche

Wien (APA) - Ab 18. April:

~ DIE SAGENHAFTEN VIER D/B 2018 92 min Regie: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein www.die-sagenhaften-vier.de ~ Die Regisseure Christoph und Wolfgang Lauenstein wagen sich in ihrem animierten Werk (eine deutsch-belgische Koproduktion) an eine neue Sicht auf eine legendäre Erzählung: die der Bremer Stadtmusikanten. Auch bei den Protagonisten dieser Adaption handelt es sich um einen Esel, einen Hund, eine Katze und einen Hahn. Die auf den Namen Marnie hörende Katze wird gesprochen von Alexandra Neldel, die Stimme des Hundes von Axel Prahl. Marnie träumt von einem Dasein als Spionin - und ist bereit, ihr ruhiges Hauskatzenleben an den Nagel zu hängen. Zusammen mit ihren tierischen Freunden erlebt sie ein Abenteuer.

~ DER FALL COLLINI D 2019 118 min Regie: Marco Kreuzpaintner Mit: Elyas M‘Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach, Manfred Zapatka, Rainer Bock, Franco Nero www.derfallcollini.de DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA073 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET UND LÄSST 16. APRIL EIN INTERVIEW MIT ELYAS M‘BAREK FOLGEN ~ Für Rechtsanwalt Caspar Leinen ist es der erste große Fall: Die Pflichtverteidigung von Fabrizio Collini, der den Großunternehmer Hans Meyer getötet haben soll. Ein Strafverfahren, das Aufsehen erregt. Elyas M‘Barek spielt den jungen Verteidiger, der in seiner Kindheit und Jugend enge Beziehungen zur Familie des Ermordeten gepflegt hat. Jetzt steht er vor einem Rätsel: Aus welchem Grund hat sein Mandant diesen Mord begangen? Bei den Recherchen findet Leinen Hinweise auf einen gewaltigen Justizskandal, der ihn tief in ein finsteres Kapitel der deutschen Geschichte führt. In weiteren Rollen zu sehen sind Alexandra Maria Lara als die Enkelin des Getöteten sowie Heiner Lauterbach, der sie als Nebenklägerin vertritt. Marco Kreuzpaintner hat das Drama „Der Fall Collini“ inszeniert, das auf einem Roman von Ferdinand von Schirach beruht.

Ab 19. April:

~ WENN DU KÖNIG WÄRST GB 2019 122 min Regie: Joe Cornish Mit: Louis Serkis, Tom Taylor, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart www.wenndukoenigwaerstkinotickets.at DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA074 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ In dieser Neuinterpretation der Artus-Sage werden aus kaum in der Pubertät stehenden Schulkindern mutige Rittersleute. Zuvor aber stößt der junge Alex auf der Flucht vor seinen Schulpeinigern auf ein seltsames Schwert. Sollte es sich bei diesem tatsächlich um das sagenumwobene Excalibur handeln, das Schwert des Königs Artus? Nur Alex jedenfalls gelingt es, das Schwert aus einem Steinblock zu entfernen. Und es warten große Aufgaben auf ihn: An der Seite des Zauberers Merlin (der hier unter anderem von Patrick Stewart verkörpert wird) und zusammen mit Schulfreunden stellt er sich einer bösen Hexe entgegen. Hauptdarsteller ist der junge Brite Louis Ashbourne Serkis, Sohn von Andy Serkis („Der Herr der Ringe“). Die Regie kommt von Joe Cornish.

~ LLORONAS FLUCH USA 2019 93 min Regie: Michael Chaves Mit: Linda Cardellini, Raymond Cruz, Tony Amendola, Patricia Velasquez, Sean Patrick Thomas www.warnerbros.de; www.thecurseoflallorona.net DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA075 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Die mexikanische Sage von der weinenden La Llorona besagt, dass eine von ihrem Ehemann hintergangene Ehefrau einst in einem Wutanfall ihre eigenen Kinder umbrachte, um den fremdgehenden Gatten zu verletzen. Dieser Legende nach ist die verzweifelte Gattin seither gefangen in einer Welt zwischen Leben und Tod - und sehnt sich ihre toten Sprösslinge herbei, weshalb sie bis heute versucht, Menschenkinder in ihre Gewalt zu bringen. Zuletzt waren das zwei verstörte Buben im Los Angeles der 70er-Jahre, deren Mutter sie schließlich sogar im Wandschrank einsperrte, um sie vor der Geisterfrau zu beschützen. Diesen Fall untersucht aktuell die Sozialarbeiterin und Mutter Anna (Linda Cardellini). Schon bald sind ihre eigenen Kinder in Gefahr...

~ VAN GOGH - AN DER SCHWELLE ZUR EWIGKEIT F 2018 111 min Regie: Julian Schnabel Mit: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels Arestrup www.filmladen.at/film/van-gogh-an-der-schwelle-zur-ewigkeit; www.ateternitysgate-film.com DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA076 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Vincent van Gogh war ein außergewöhnlicher Maler, der erst spät nach seinem Tod als Künstler anerkannt wurde. Nun schlüpft Willem Dafoe in „Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit“ in die Rolle des sensiblen Malers und zeigt, wie der Niederländer die Welt gesehen haben könnte. Regisseur Julian Schnabel („Schmetterling und Taucherglocke“) setzt dabei vor allem das späte Leben des Künstlers in Szene und erzählt von einem Leben zwischen Krankheit und Kreativität. Begleitet wird der Maler dabei von seinem Künstlerfreund Paul Gauguin (Oscar Isaac) und seinem Bruder und Geldgeber Theo van Gogh (Rupert Friend).