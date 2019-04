Internationale Pressestimmen zur neuerlichen Verschiebung des Brexit

London (APA/dpa/AFP) - Die sozialdemokratische norwegische Tageszeitung „Dagsavisen“ (Oslo) kommentiert am Freitag die neuerliche Verschiebung des Brexit:

„Eine Verschiebung an sich wird nicht die Lösung sein. Der Deal von Premierministerin Theresa May wurde dreimal abgelehnt. Die Zusammensetzung des Parlaments ist unverändert. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich die britischen Politiker im Oktober einiger sind als heute. (...) EU-Präsident Donald Tusk fordert nun die britischen Politiker auf, ihre Extrazeit nicht zu verschwenden. Ein verbindliches Referendum, in dem die Wähler aufgefordert werden, sich zwischen dem bestehenden Abkommen und dem Verbleiben in der EU zu entscheiden, kann die Situation klären. Die Politiker scheinen sich nicht aus der Zwickmühle befreien zu können. Es ist Zeit, das Volk zu bitten, zu entscheiden.“

„de Volkskrant“ (Amsterdam):

„Vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte keine Lust, den Briten noch einen weiteren Aufschub zu gewähren. Seiner Ansicht nach haben sie die EU lange genug mit ihrer endlosen Brextmanie zur Geisel gemacht. Aber am Ende blieb den EU-Regierungschefs kaum etwas anderes übrig, als Theresa May noch einige Monate einzuräumen, um für einen kontrollierten Austritt aus der EU zu sorgen. Niemand will ein ‚No Deal‘-Szenario auf dem Gewissen haben. Wenn es zu einem Chaos kommt, dann sollen es die Briten selbst sein, die sich dafür entschieden haben.“

„De Tijd“ (Brüssel):

„Alle Optionen sind offen: von einer schnellen Einigung über ein neues Referendum bis hin zu Wahlen im Vereinigten Königreich. Oder doch einfach ein Austritt ohne Abkommen. Die Unsicherheit für die Wirtschaft ist daher nach wie vor so groß wie in den letzten vier Monaten. Die einzige Gewissheit ist, dass sie noch mehr als sechs Monate andauern wird, es sei denn, auf wundersame Weise fällt vor dem 22. Mai ein Abkommen vom Himmel. Es gibt nur wenige im Vereinigten Königreich, die darauf setzen, außer der unerschütterlichen Theresa May selbst. Das bedeutet auch, dass der wirtschaftliche Gesamtpreis für diese Unsicherheit weiter steigt. Der Brexit kann noch bis Halloween herumspuken.“

„Pravda“ (Bratislava):

„Großbritannien, das die EU eigentlich schon Ende März hätte verlassen sollen, hat also einen weiteren Aufschub bekommen. In Brüssel atmeten alle auf, weil die Gefahr eines harten Brexit vorerst gebannt ist. Und die britische Premierministerin Theresa May bekam genau das, was die EU eigentlich vermeiden wollte: Einen längeren Ausstiegsaufschub, ohne dass vorher geklärt werden muss, wie London diese Extra-Zeit nutzt. (...)

Es bleibt aber höchst fraglich, ob mehr Zeit wirklich weniger Chaos bedeutet. Angesichts der seit fast drei Jahren anhaltenden Zerstrittenheit im britischen Parlament sind die Aussichten auf eine Zustimmung zu der von May mit Brüssel ausgehandelten Vereinbarung mehr als unsicher. (...)

Auch wenn auf dem alten Kontinent manche glauben wollen, dass es sich die Briten mit dem Brexit noch einmal überlegen, wäre dafür ein neues Referendum notwendig. Doch für eine solche Lösung gibt es derzeit im Parlament keine Mehrheit. Und auch die Aussichten, dass ein neuerliches Referendum wirklich unausweichlich ein anderes Ergebnis bringen würde, sind überhaupt nicht hundertprozentig.“

„Stuttgarter Zeitung“:

„Der Kompromiss der Brüsseler Nacht muss sich zuallererst daran messen lassen, was er aus EU-Sicht bedeutet. Auf der Habenseite ist zunächst, dass die Einigkeit der EU der 27 gewahrt wurde - zwar nur mit Ach und Krach, aber immerhin. Es wäre fatal für alle weiteren Verhandlungen mit den Briten gewesen, wenn man sich jetzt über den Brexit-Termin zerstritten hätte. Noch wichtiger: Die Handlungsfähigkeit der EU ist nicht beeinträchtigt.“

„Die Welt“ (Berlin):

„Bislang hatten die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten im Ringen um den Austritt fast alles richtig gemacht. (...) Aber nun sind die Europäer umgefallen. Mit der Drohung, am Ende ohne Vertrag zu gehen, hatten die Briten ein Druckmittel in der Hand, das ganz in ihrem Sinne Wirkung gezeigt hat. Und all die Orbans und Dudas, die gegen Europa Stimmung machen, werden genau hinschauen, wie weit die Briten gehen können. Und irgendwann, wenn sie denken, dass sie stark genug sind, werden sie es nachmachen und mit Austritt drohen - bis Brüssel gewährt, was man in Budapest und Warschau oder sonst wo fordert.“

„La Voix du Nord“ (Lille):

„Von Aufschub zu Aufschub überrascht der Brexit-Fortsetzungsroman nicht einmal mehr diejenigen, die die einzelnen Episoden verfolgen. Die letzte (...) stellt keine Ausnahme der Regel dar. (Die britische Premierministerin) Theresa May, die in London so tut, als ob sie für einen schnellen Austritt kämpfen würde, und in Brüssel Verlängerungen verhandelt, hat noch einmal bekommen, was sie wollte: Zeit, um in der 10 Downing Street zu bleiben.“