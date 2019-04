Börse Tokio schließt höher, Nikkei-225 gewinnt 0,73 Prozent

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Freitag überwiegend mit Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 0,73 Prozent bei 21.870,56 Zählern. Der breiter gefasste Topix Index verlor hingegen geringfügige 0,07 Prozent auf 1.605,40 Einheiten. 794 Kursgewinnern standen 1.198 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 111 Titel.

Konjunkturdaten aus Japan blieben am heutigen Handelstag Mangelware. Stattdessen bewegten Unternehmensnachrichten.

Unter den Einzelwerten setzten sich die Aktien von Fast Retailing mit einem Plus von 7,89 Prozent an die Spitze des Nikkei-225. Der Bekleidungshändler hatte seine Gewinnprognose gesenkt. Eine gute Ertragslage am chinesischen Markt dürfte die Marktteilnehmer dennoch beeindruckt haben.

Auch die Softbank-Papiere gingen mit einem Aufschlag von 4,89 Prozent als eine der größten Gewinner ins Wochenende. Zuvor hatte Uber die Weichen für seinen Gang an die New Yorker Börse im Mai beantragt. Softbank ist der größte Investor von Uber.

Am unteren Ende der Kurstafel gingen die Aktien von Lawson mit einem Abschlag von 12,21 Prozent aus dem Rennen. Die Handelskette hatte ihren Dividendenausblick für das laufende Jahr um mehr als 40 Prozent gesenkt.

