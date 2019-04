Brexit - Altmaier begrüßt Verschiebung: Mehr Vorbereitungszeit

London/Berlin (APA/AFP/Reuters) - Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier sieht im Aufschub des Brexit-Termins auf nunmehr maximal 31. Oktober eine Chance für seine Regierung und die deutsche Wirtschaft, sich besser auf einen Austritt Großbritanniens aus der EU und mögliche Folgen vorzubereiten. „Durch die Verlängerung wird Druck aus dem Verfahren genommen“, sagte Altmaier der „Passauer Neuen Presse“ (Freitagsausgabe).

Dies bedeute für alle Beteiligten mehr Zeit, sich auf die Veränderungen einzustellen. „Wir haben die Chance, dass die negativen Folgen des Brexits auf die Konjunktur eingedämmt werden können. Das ist eine gute Nachricht“, sagte der Minister. Die Vorbereitungen auf einen möglichen Brexit seien gut. Das werde auch in den nächsten Monaten so bleiben. „Dennoch würde der Austritt eines so großen Mitgliedsstaates am Ende negative Auswirkungen haben“, sagte Altmaier. Das gelte insbesondere für den Handel und den Export von deutschen Gütern nach Großbritannien.

Es habe sich überdies gezeigt, dass sich Großbritannien sehr schwer damit tue, die Europäische Union zu verlassen. „Wir werden in Großbritannien noch sehr interessante Debatten erleben“, sagte Altmaier weiter. Es bestehe nun die Chance, dass das Verhältnis zwischen den Briten und der Europäischen Union sehr viel enger ausgestaltet werde, weil sich die britische Premierministerin Theresa May um einen parteiübergreifenden Kompromiss bemühe.

Im Deutschlandfunk sagte Altmaier in Großbritannien gebe es nun die Gelegenheit, eine breite Mehrheit für einen geregelten EU-Austritt zu finden. Über die bisherigen Roten Linien Mays in den Verhandlungen mit der EU werde mittlerweile neu nachgedacht. Dazu zählte Altmaier insbesondere Mays Position, dass Großbritannien keine dauerhafte Zollunion mit der EU eingehen soll. Damit widerspricht May einer Forderung der oppositionellen Labour Party.

Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27-EU-Mitglieder hatten sich in der Nacht auf Donnerstag nach zähem Ringen darauf verständigt, dem Vereinigten Königreich einen weiteren Aufschub des Brexits bis zum 31. Oktober einzuräumen. Altmaier äußerte die Hoffnung, dass es auch künftig gelingen werde, einen ungeregelten Brexit zu verhindern. Ansonsten würde dies auch die exportorientierte deutsche Wirtschaft treffen, etwa im Autobereich, warnte er.

Altmaier äußerte sich zudem gelassen zur Kritik von Wirtschaftsverbänden an seiner Person. Es sei schon lange nicht mehr so viel über Wirtschaftspolitik diskutiert worden wie derzeit. Dies halte er auch sich selbst zugute, denn er habe die Debatte mit seiner Industriestrategie angestoßen, sagte der CDU-Politiker. Er fügte hinzu, er habe nicht den Eindruck, dass innerhalb seiner Partei an seinem Stuhl gesägt werde.