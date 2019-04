Internationale Pressestimmen zur Verhaftung von Julian Assange

London (APA/dpa/AFP) - Zur Verhaftung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange schreiben die Zeitungen am Freitag:

„Times“ (London):

„Anfangs konnte WikiLeaks noch für sich beanspruchen, einen legitimen Journalismus im öffentlichen Interesse zu betreiben, indem es Whistleblowern die Möglichkeit gab, Korruption und andere Rechtsverletzungen aufzudecken. Doch Assange hat seitdem eine Grenze überschritten. Er wurde zum Handlanger von repressiven Regimen. Ohne Interesse an Pressefreiheit, dafür aber mit dem starken Wunsch, westliche Demokratien zu unterminieren. Nicht zuletzt als er Material veröffentlichte, das dem Democratic National Committee (eine nationale Organisation der Demokratischen Partei) während des US-Präsidentschaftswahlkampfes 2016 vermutlich von Hackern des russischen Geheimdienstes gestohlen worden war. (...) Der Fall Assange wirft schwierige Fragen hinsichtlich der freien Meinungsäußerung und der Rechte von Verlegern auf, denn einige seiner Enthüllungsstorys entsprachen dem öffentlichen Interesse. Die Obama-Regierung schien widerstrebend zu der Schlussfolgerung gelangt zu sein, dass seine Tätigkeit als Journalismus eingestuft werden kann. Nun müssen britische Gerichte entscheiden, ob die neue Anklage der USA den rechtlichen Voraussetzungen für eine Auslieferung entspricht.“

„Neue Zürcher Zeitung“:

„Jetzt wird er wieder ertönen, der Aufschrei. Rund um den Globus werden empörte Menschen Partei ergreifen für Julian Assange, den Freiheitskämpfer, der es einst gewagt hat, sich mit Veröffentlichungen auf seiner Plattform WikiLeaks gegen die dunklen Mächte des imperialen amerikanischen Staates zu stellen. Großbritannien wird angeprangert werden als Amerikas törichter Handlanger in einer von langer Hand geplanten Verschwörung. (...)

Die USA haben Antrag auf Auslieferung gestellt. Die Anklage lautet allerdings nicht auf Spionage, sondern auf Konspiration zum Hacken von Regierungscomputern und zum Entwenden von geheimen Staatsakten. Der von Assange und seinen Anhängern seit 2010 gepflegte Mythos, die USA trachteten dem Hacker nach dem Leben, findet darin keine Bestätigung. Großbritannien wird auch über das Auslieferungsgesuch nach rechtsstaatlichen Regeln befinden. Dazu gehört die Garantie der Menschenrechte. Es gibt keinen Grund, an einem korrekten Verfahren der britischen Justiz zu zweifeln.“

„Süddeutsche Zeitung“:

„Die Affäre, die zu Ermittlungen wegen Sexualstraftaten in Schweden führte, könnte man als privat werten, auch ist Assanges Schuld nicht festgestellt. Dass er ins Botschaftsexil floh und dabei Bewährungsauflagen verletzte, wiegt juristisch im Moment schwerer. (...) Die USA werfen ihm vor, er habe Behördenrechner geknackt. Damit hätte er die Grenzen journalistischer Recherche überschritten und eine Straftat begangen, für die fünf Jahre Haft drohen. Man darf ihm einen milden Richter wünschen, der berücksichtigt, dass Assanges Intention - Aufklärung von Schwerverbrechen - gut war. Wer kein Ritter ist, muss nicht unbedingt Schurke sein.“

„Tagesspiegel“ (Berlin):

„Für seine Anhänger ist Assange längst zum Star mit Guru-Status avanciert. Dubios ist die Solidarität aus Moskau, wo eine Sprecherin des Außenministeriums erklärt hat, die Hand der ‚Demokratie‘, die sie in Anführungszeichen setzte, erwürge die Freiheit. Der Anwurf wirkt umso seltsamer mit Blick auf die Rolle von WikiLeaks im US-Wahlkampf. Die Plattform hatte Daten der Demokratischen Partei ins Netz gestellt und damit Donald Trumps Kampagne geholfen. US-Behörden scheinen davon auszugehen, dass Russen dabei geholfen haben. Eine Figur wie Assange wirkt inzwischen wie die symbolische Verdichtung der aktuellen Weltlage: schräg, grotesk, konfus, überspannt, unerwachsen, verantwortungslos.“

„Corriere della Sera“ (Rom):

„Weniger als sieben Jahre brauchte es, um Julian Assange von einem Rockstar (...) in einen mutmaßlichen russischen Spion zu verwandeln, in einen Mitarbeiter des russischen Staatsfernsehens, in ein Idol der amerikanischen Rechten nach der Versenkung der Kampagne von Hillary Clinton 2016 durch Hacker-Angriffe. (...) Assange wurde zum immer weniger willkommenen Gast der ecuadorianischen Regierung (...), die am Ende damit droht, ihm die Internetverbindung zu kappen, wie bei bockigen Teenagern. (...) Der lange und erzwungene Aufenthalt in London von Julian Assange, Erfinder und Anführer von Wikileaks, auf der Flucht vor der schwedischen, britischen, amerikanischen Justiz, ist ein Spionage-Roman, wie er John le Carré gefallen würde, ein Justiz-Thriller alla John Grisham, und gleichzeitig ein wenig beruhigendes Zeichen der Zeit.“

„Neue Osnabrücker Zeitung“:

„Mutiger Aufklärer oder krimineller Verräter? Julian Assange gehört klar in die erste Kategorie. Für die Art des Umgangs mit ihm muss der Westen sich schämen. Tausende Dokumente über Vergehen des US-Militärs im Irak und in Afghanistan, über Kriegsverbrechen, Folter, Beschuss von Zivilisten und Guantanamo wären ohne Assanges Internetplattform WikiLeaks im Dunkeln geblieben. Dutzende relevante Enthüllungen über finanzielle Verflechtungen und moralische Verwerflichkeiten von Politik bis Vatikan kamen hinzu. Mit einer zweifelhaften Jagd durch die halbe Welt und ungezählte juristische Instanzen wurde Assange dafür das Leben schwergemacht, bis, inzwischen verworfene, Vergewaltigungsvorwürfe in Schweden herhalten mussten, damit die Briten ihn ausliefern wollten.“

„Nürnberger Nachrichten“:

„Assange wird wohl in die USA ausgeliefert werden. Laut Auslieferungsgesuch der USA wird ihm nur noch Verschwörung vorgeworfen, nicht mehr Hochverrat. Es droht damit weder lebenslange Haft noch Todesstrafe. Für alle, die es für wichtig halten, dass dubiose Vorgänge durch Whistleblower an die Öffentlichkeit gelangen, markiert Assanges Festnahme dennoch einen dunklen Moment.“