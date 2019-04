Fußball: Saison zu Ende für Sandhausens Kulovits wegen Wadenbeinbruch

Sandhausen (APA) - Für Stefan Kulovits ist die Fußball-Saison vorzeitig zu Ende. Der 35-jährige Mittelfeldspieler des deutschen Zweitligisten SV Sandhausen erlitt am Mittwoch im Training einen Wadenbeinbruch. Die Verletzung passt zur verkorksten Saison, in der der Ex-Rapidler nur siebenmal in Pflichtspielen zum Zug kam. Im Sommer 2019 läuft sein Vertrag aus.