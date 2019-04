Toto: Je 12.000 Euro für 13 Richtige in Runde 15A

Wien (APA) - Der Toto-Dreifachjackpot im 13er-Rang ist in der Runde 15A geknackt worden. Gleich elf Spielteilnehmer tippten die 13 Richtigen und erhalten jeweils knapp über 12.000 Euro. In der Torwette geht der Jackpot dagegen in eine weitere Runde.

Annahmeschluss für die Runde 15B ist am (morgigen) Samstag um 15.20 Uhr.

~ Toto-Gewinnermittlung der Runde 15A (Angaben ohne Gewähr):

11 Dreizehner zu je 12.098,70 Euro

188 Zwölfer zu je 42,00 1.261 Elfer zu je 1,30 4.795 Zehner zu je 0,70

453 5er Bonus zu je 3,20

Torwette 1. Rang: Jackpot zu 32.822,16 Torwette 2. Rang: 2 Gewinne zu je 386,10 Torwette 3. Rang: 13 Gewinne zu je 55,00 Hattrick: Jackpot zu 116.256,26 ~