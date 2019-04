Europas Leitbörsen zur Eröffnung wenig verändert

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben sich am Freitagvormittag kaum bewegt präsentiert. Der Euro-Stoxx-50 trat gegen 9.50 Uhr mit minus 0,02 Prozent bei 3.434,66 Einheiten auf der Stelle. Der DAX in Frankfurt verlor 0,27 Prozent auf 11.902,94 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,05 Prozent kaum verändert auf 7.421,44 Punkte.

Datenseitig dürften Anleger zum Wochenausklang ihre Aufmerksamkeit auf die Industrieproduktion der Eurozone richten. Dementsprechende Zahlen für Februar werden am Vormittag veröffentlicht. Darüber hinaus steht in den Vereinigten Staaten das vorläufige Michigan Sentiment des laufenden Monats auf der Agenda.

Auch unternehmensseitig werden Impulse aus den USA erwartet. Die US-Großbanken JP Morgan und Wells Fargo warten mit aktuellen Quartalszahlen auf und läuten damit die nächste Runde der Unternehmensberichte ein.

Unter den Einzelwerten sackten die Aktien von Bayer in Frankfurt rund 1,0 Prozent ab. Zuvor hatte ein US-Richter den Agrarchemie- und Pharmakonzern aufgefordert, im Streit um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter einen Mediator einzuschalten.

Deutlich bergauf ging es hingegen mit den Papieren von LVMH. Nach starken Umsatzzahlen hatte Credit Suisse das Kursziel für den Schweizer Luxusgüterhersteller angehoben. Die LVMH-Papiere setzten sich mit plus 0,3 Prozent zwischenzeitlich an die Spitze des Euro-Stoxx-50.

Auch die Anteilsscheine des Essenslieferanten Takeaway.com dürften von einem Analystenkommentar profitiert haben. Nach einer Kurszielanhebung durch Barclays legten die Papiere 1,3 Prozent zu.

