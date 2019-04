Hotelzimmerschlacht: Schalkos „Toulouse“ im Theater in der Josefstadt

Wien (APA) - Das Theater in der Josefstadt liegt am Meer. Bühnenbildner Herbert Schäfer hat dem Hotelzimmer, in dem sich ein in Scheidung lebendes Ehepaar ein letztes Mal trifft, Richtung Zuschauerraum eine kleine Sanddüne vorgelagert. Ein Fake, passend zum Stück. Denn Gustav sollte nicht hier sein, wo er vor 19 Jahren mit seiner Frau Silvia schöne Stunden verbracht hat, sondern in Toulouse bei einem Kongress.

„Toulouse“ hat Fernsehprofi David Schalko im Auftrag des Theaters in der Josefstadt geschrieben und wurde infolge einer Premierenverschiebung unterdessen im Oktober am Staatstheater Wiesbaden uraufgeführt. Sogar einen Fernsehfilm gibt es bereits: Michael Sturminger setzte ein von Schalko selbst adaptiertes Drehbuch für die ARD um, mit Catrin Striebeck und Matthias Brandt als sich eine intensive Hotelzimmerschlacht lieferndes Paar. Die Intensität dieser Verfilmung erreicht die umjubelte gestrige Österreichische Erstaufführung nicht. Das liegt an der wenig spannungsreichen Regie von Torsten Fischer, der die Handlung mit einem Unterwasservideo der beiden Protagonisten aus einem Hotel-Pool umrahmte, und an den beiden Darstellern Sona MacDonald und Götz Schulte.

Verkehrte Theaterwelt: Während derzeit in „Eine Frau - Mary Page Marlowe“ in den Kammerspielen der Josefstadt einander über ein Dutzend Schauspieler im Weg stehen, hat man das intime Zwei-Personen-Kammerspiel „Toulouse“ auf die große Bühne des Haupthauses gestellt. Um hier die Emotionen hochzukochen und das Blut zum Wallen zu bringen, bedürfte es einer deutlich höheren Betriebstemperatur, als in diesem großen, kühlen, gesichtslosen, schief gestellten, künstlerisch überhöhten Hotelzimmer erreicht wird. Dabei hat Schalko eine spannende Ausgangssituation, einige interessante Twists und viele pointierte Sager und Dialoge zu bieten. Bei diesem finalen Akt eines Ehedramas ist der Wiedererkennungseffekt im Publikum eindeutig hoch, wie viele Lacher unterstreichen.

Silvia hat Gustav zu einer letzten Aussprache in das Hotel gebeten, mit dem sie schöne gemeinsame Erinnerungen verbinden. Gustav kommt, neugierig, nahezu euphorisch. Seine von ihm schwangere, deutlich jüngere Freundin hat er angelogen. Pech: Ausgerechnet auf jenes Kongresszentrum in Toulouse, in dem er angeblich bei einem Meeting ist, wird ein Terroranschlag mit 240 Toten verübt. Gustav kommt in Erklärungsnotstand und ganz schön in Schwitzen. Aus der Zweisamkeit wird für einige Minuten ein Anschauungsunterricht in moderner Mobilkommunikation, die schlagartig abreißt, als Silvia das Smartphone des Gatten ins Meer wirft - eine der vielen Wendungen, die der gewitzte Drehbuchschreiber Schalko der Geschichte verpasst.

Die Explosivität der Auseinandersetzung, die Fischer in 70 Minuten abschnurren lässt (zehn Minuten schneller als bei der Uraufführung), ist über weite Strecken Behauptung, was Silvia wirklich antreibt, bleibt bis zum Schluss unklar. Statt auf dem schmalen Grat der Hassliebe zu balancieren, wo jeder falsche Schritt einen abstürzen lassen könnte und wo man jede Sekunde auf der Hut sein muss, vom (Ex-)Partner keinen Schubser in die Tiefe zu erhalten, sieht es hier nach einem stellenweise nicht uncharmanten Paarwochenende aus, bei dem Freundschaft deutlich präsenter ist als Fiesheit, mehr gestichelt als gestochen wird. In jene düsteren Abgründe, die Schalko in seinen eigenen Projekten so meisterhaft auszuleuchten versteht, wagen Sona MacDonald und Götz Schulte bestenfalls einige vorsichtige Blinzler. Dumm, dass das Stück zum Finale ganz anderes vorsieht.

(S E R V I C E - „Toulouse“ von David Schalko, Regie: Torsten Fischer, Bühnenbild: Herbert Schäfer, Bühnenbild und Kostüme: Vasilis Triantafillopoulos, Musik: Edwin Crossley-Mercer, Video: Jan Frankl. Mit Sona MacDonald und Götz Schulte. Österreichische Erstaufführung im Theater in der Josefstadt, Nächste Aufführungen: 12., 17., 23., 29.4., 1.-3.5., Karten: 01 / 42700-300, www.josefstadt.org)