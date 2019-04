Sieben Tage Kultur - Die Woche 15.04. bis 21.04.

Wien (APA) - In der Karwoche heißt es auch ohne offiziellen Feiertag für die Kulturinstitutionen, einen Gang runter zu schalten. Einzig die Osterfestspiele Salzburg halten die Fahne des Festivalgeschehens tapfer in die Höhe. Und ein Literaturnobelpreisträger beehrt singend Wien und Innsbruck.

Am Montag stellt Klassikliebling Elina Garanca im Wiener Raiffeisenhaus ihre diesjähriges Klassik-Open-Air-Pläne in Göttweig (3. Juli) und in Kitzbühel (6. Juli) vor. Und während am Abend Eros Ramazzotti in der Wiener Stadthalle das Lebensgefühl der 1990er aufleben lässt, ist in der Urania mit Elyas M‘Barek ein Frauenschwarm der nachfolgenden Generation live zu erleben. Der Halbösterreicher präsentiert dort am Abend seinen neuen Film „Der Fall Collini“.

Den Träger höchster Würden gilt es dann am Dienstag im Wiener Konzerthaus zu bewundern, wenn Literaturnobelpreisträger Bob Dylan das erste von zwei Konzerten im Klassiktempel gibt. Dort üblicherweise zuhause ist sonst Maestro Christian Thielemann, der am Vormittag im Rahmen der Osterfestspiele in Salzburg sein Buch „Christian Thielemann: Dirigieren“ vorstellt, bevor am Abend Kollege Christoph Eschenbach im Festspielhaus die „Stabat Mater“ dirigiert.

Am Mittwoch präsentiert Theaterleiter Robert Pienz die Pläne für die kommende Spielzeit am Schauspielhaus Salzburg, wo anderntags die letzte Vorstellung von „jedermann (stirbt)“ über die Bühne geht. Und während am Donnerstag in Salzburg die Osterfestspiele ihr niederschwelliges „Konzert für Salzburg“ feiern, geben am Vormittag die Filmfestspiele Cannes die Wettbewerbsfilme ihrer heurigen Ausgabe in Paris bekannt, womit dann auch die Frage geklärt sein wird, ob heimische Filmschaffende um die Goldene Palme mitzittern werden.

Nach einem ruhigen Freitag (an dem Bob Dylan in der Innsbrucker Olympiahalle gastiert) und Samstag verkündet dann Willi Resetarits im Wiener Stadtsaal „Ich lebe gerne, denn sonst wäre ich tot“ anlässlich seiner Buchpräsentation, während in Graz das Festival „Klanglicht“ als leuchtende Begleitung zu Ostern in seine fünfte Ausgabe startet.

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Montag, 15. April 2019

WIEN - 13:30 KI PG „Elina Garanca & Friends: Klassik Open Air

Konzerte 2019, Nachwuchsinitiative

‚ZukunftsStimmen‘“ mit Elina Garanca (Anmeldung

erforderlich)

(Raiffeisenhaus Wien, 2., Friedrich-Wilhelm-

Raiffeisen-Platz 1) - 19:15 KI Red Carpet anl. Filmpremiere Constantin Film „Der

Fall Collini“ - in Anwesenheit von u.a. Elyas

M‘Barek, Patricia Aulitzky, Konstanze Breitebner,

Simon Morze, Ursula Strauss, Regisseur Marco

Kreuzpaintner

anschl. Filmvorführung

(Urania, 1., Uraniastraße 1) - 19:30 KI Konzert Eros Ramazzotti

(Veranstalter: Arcadia Live)

(Wiener Stadthalle, 15., Roland-Rainer-Platz 1)

SALZBURG Salzburg * 19:00 KI Osterfestspiele Salzburg: Konzert Sächsische

Staatskapelle Dresden u.a. mit der „Jubel-

Ouvertüre“ von Carl Maria von Weber mit u.a.

Zimmermann (Violine), Dirigent Thielemann

(Großes Festspielhaus, Hofstallgasse)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 16. April 2019

WIEN * 20:00 KI Konzert Bob Dylan

(auch 17.)

(Veranstalter: Barracuda Music)

(Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20)

SALZBURG Salzburg - 10:00 KI Osterfestspiele Salzburg: Buchpräsentation

„Christian Thielemann: Dirigieren“ mit Thielemann,

Lammerhuber (Fotograf), Trautmann (Präsident

Deutsche Grammophon)

(Großes Festspielhaus, Fördererlounge,

Hofstallgasse) - 19:00 KI Osterfestspiele Salzburg: Chorkonzert Sächsische

Staatskapelle Dresden „Stabat Mater“ mit Dirigent

Eschenbach

(Großes Festspielhaus, Hofstallgasse)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Mittwoch, 17. April 2019

SALZBURG Salzburg * 10:00 KI PG Schauspielhaus Salzburg „Spielplan der Saison

2019/20“

(Schauspielhaus Salzburg, Theaterrestaurant

Nestroy, Im Petersbrunnhof/Erzabt-Klotz-Straße 22)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 18. April 2019

SALZBURG Salzburg - 18:00 KI Osterfestspiele Salzburg: Konzert Sächsische

Staatskapelle Dresden „Konzert für Salzburg“

(Großes Festspielhaus, Hofstallgasse)

FRANKREICH Paris * 11:00 KA Filmfestspiele Cannes: PK Programm 2019 (Selection

officielle)

(14.-25.5.)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 19. April 2019

TIROL Innsbruck - 20:00 KI Konzert Bob Dylan

(Veranstalter: Barracuda Music)

(Olympiahalle, Olympiastraße 10)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Sonntag, 21. April 2019

WIEN - 11:00 KI Lesung CSV Verlag „Ich lebe gerne, denn sonst wäre

ich tot“ von und mit Willi Resetarits

(Stadtsaal, 6., Mariahilfer Straße 81)

STEIERMARK Graz - 20:30 KI Veranstaltung „5. Klanglicht“

CI (bis 23.)

(Innenstadt Graz) ~