Deutsche Regierung sieht Binnenwirtschaft intakt

Berlin (APA/Reuters) - Die angeschlagene deutsche Konjunktur ist laut deutschem Wirtschaftsministerium auf dem Weg der Besserung. Bei den Dienstleistern und vor allem in der Bauindustrie laufe der Konjunkturmotor gut, auch wenn die Industrie weiter schwächele, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht des Ministeriums: „Wichtige binnenwirtschaftliche Auftriebskräfte sind weiterhin intakt“.

Die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe dürfte demnach im ersten Quartal durch die übrigen Wirtschaftsbereiche mehr als wettgemacht worden sein. Die Beschäftigung und die Einkommen steigen und sorgen für eine Ausweitung der privaten Konsumausgaben, so das Ministerium.

Hinzu kommen laut Ministerium noch „expansive fiskalische Maßnahmen“, von denen neben den privaten Haushalten auch die staatlichen Konsumausgaben und Investitionen profitierten. „Auf die etwas weitere Sicht sind die Weichen daher in Richtung Erholung gestellt.“ Im Sommer 2018 war Europas größte Volkswirtschaft erstmals seit dreieinhalb Jahren geschrumpft, ehe am Jahresende eine Stagnation folgte.

Die deutsche Wirtschaft hat nach Prognose des Berliner DIW im ersten Quartal jedoch auf den Wachstumspfad zurückgefunden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte demnach von Jänner bis März um „knapp 0,2 Prozent“ gestiegen sein, sagte das Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) voraus.