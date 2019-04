Vier Festnahmen wegen Verdachts des Drogenhandels in Tirol

Innsbruck (APA) - Die Tiroler Polizei hat bereits im heurigen Februar vier Personen wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen. Der Hauptverdächtige, ein 51-jähriger Ungar aus dem Bezirk Kufstein, wird beschuldigt, zumindest seit 2017 Abnehmer in Tirol und Ungarn mit Kokain und Amphetamin in größeren Mengen beliefert zu haben, teilte die Exekutive am Freitag mit.

Bereits am 10. Februar war ein 56-jähriger Österreicher, der im Auftrag des 51-Jährigen Suchtmittel aus den Niederlanden nach Österreich transportierte, unmittelbar nach dem Grenzübergang in Kufstein festgenommen worden. Im Kofferraum des Autos befanden sich 6,6 Kilo Amphetamin und rund ein Kilo Kokain im Wert von rund 199.000 Euro. Insbesondere das Amphetamin sei von ausgesprochen guter Qualität gewesen, hieß es seitens der Polizei. Der Lieferant habe sich sofort geständig gezeigt, seit 2017 mehrere derartige Fahrten für den Ungarn durchgeführt zu haben.

Noch am selben Tag wurden auch der 51-Jährige selbst - als er die Suchtmittellieferung von seinem Lieferanten in Kitzbühel in Empfang nehmen wollte - sowie dessen 36-jährige Lebensgefährtin im Bezirk Kufstein festgenommen. Der Ungar betritt die ihm zur Last gelegten Taten. Seine Lebensgefährtin, ebenfalls Ungarin, soll den Mann bei der Abwicklung von Geldgeschäften unterstützt haben. Die Frau beteuerte allerdings, nichts von dem illegalen Suchgifthandel ihres Freundes gewusst zu haben.

Als Abnehmer konnte laut Exekutive bis dato ein 38-jähriger Ungar mit Wohnsitz in Innsbruck ausgeforscht werden. Er wurde schließlich am 13. Februar verhaftet. Der Mann, der sich nicht geständig zeigte, soll als eine Art Zwischenhändler Drogen vom Hauptbeschuldigten bezogen und diese an weitere Abnehmer im Raum Innsbruck verkauft haben.

Die drei Männer befinden sich indes nach wie vor in Untersuchungshaft. Die 36-Jährige wurde mittlerweile wieder aus der Haft entlassen.