Eishockey: Marco Rossi mit Ottawa 67ers im OHL-Halbfinale

Ottawa (APA) - Österreichs Eishockey-Talent Marco Rossi ist mit seinem Club Ottawa 67ers ins Halbfinale der kanadischen Juniorenliga OHL aufgestiegen. Die Mannschaft von Trainer Andre Tourigny gewann am Donnerstag bei den Sudbury Wolves mit 3:2 in der dritten Verlängerung und entschied die „best of seven“-Serie mit 4:0 für sich. Die 67ers stehen damit erstmals seit sieben Jahren im Conference-Finale.

Im fünftlängsten Match der OHL-Geschichte (111:15 Minuten reine Spielzeit) bereitete Rossi das 2:2 durch Kyle Maksimovich (47.) vor. Zudem war der 17-jährige Vorarlberger mit 23 gewonnen Bullys der überragende Mann beim Einwurf. Rossi hält nach acht Play-off-Spielen bei einem Tor und sechs Assists.