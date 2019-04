Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis kratzt an seinem Wochenhoch

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Freitagvormittag etwas zugelegt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 71,41 Dollar je Barrel (159 Liter). Er bleibt damit knapp unter seinem Wochenhoch von 71,78 Dollar zur Wochenmitte. Am Donnerstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 70,83 Dollar.

„Der Ölmarkt ist derzeit angespannt“, schreibt Eugen Weinberg von der Commerzbank. Dafür spricht der am Donnerstag veröffentlichte Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA). Demnach dürften im zweiten Quartal knapp 800.000 Barrel Öl pro Tag fehlen, im dritten Quartal fast 600.000 Barrel.

Grund dafür sei der deutliche Rückgang der OPEC-Ölproduktion im März um 550.000 auf 30,1 Mio. Barrel pro Tag, so Weinberg. Saudi-Arabien reduzierte seine Produktion sogar stärker als es laut dem „OPEC+“-Abkommen notwendig war.

Die Lücke könnte größer werden, schätzen die Commerzbank-Analysten. Denn in Libyen könnte es wegen weiteren Kämpfen zu neuerlichen Produktionsausfällen kommen.

Der Preis für OPEC-Öl hat sich am Donnerstag auf 70,41 Dollar pro Barrel kaum bewegt. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 70,31 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis kam ebenfalls kaum von der Stelle. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.293,35 Dollar (nach 1.292,01 Dollar am Donnerstag) gehandelt.