Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 15.04. bis 21.04.

Wien (APA) - Die kommende Karwoche bringt einen deutlichen Rückgang bei Medienterminen. Wir erfahren die Inflationsrate vom März. Der Prozess der Stadt Linz gegen die BAWAG rund um einen Swap-Deal geht weiter. Die US-Notenbank veröffentlicht Daten zur Konjunktur. In Brüssel gibt es einen EU-Agrarministerrat. Die US-Unternehmen läuten die Berichtssaison ein.

Am Montag kommen die Agrarminister der EU-Länder am Montag zusammen. Die Bank Austria publiziert ihren Konjunkturbericht für April, die Abbaubank Immigon ihre Jahreszahlen für 2018.

Am Dienstag geht der Prozess der Stadt Linz gegen die BAWAG weiter (auch Freitag). Eine IMAS-Studie über Aufstieg durch Leistung wird in Linz präsentiert.

Die Inflationsrate vom März in Österreich und in der Eurozone wird am Mittwoch bekannt. Am Vormittag veröffentlicht die deutsche Regierung ihre Frühjahresprojektion, am Abend die US-Notenbank ihre Konjunkturerwartungen in Form des „Beige Book“. Ein Bericht über Shopping-Center in Österreich steht an.

Die Industriellenvereinigung nutzt den Donnerstag für ein Pressegespräch über die Konjunktur im 1. Quartal

Das Handelsgericht Wien lässt sich auch vom Karfreitag nicht davon abbringen, einen Verhandlungstag zum Prozess Linz gegen BAWAG anzuberaumen.

APA - Termine von Mo, 15.04.19 bis Fr, 19.04.19

APA - Termine am Montag, 15. April 2019

WIEN

* WI Bekanntgabe Bank Austria „Konjunkturindikator April“ (vormittags)

- WI immigon“Jahresbericht 2018“

EU

Luxemburg

* 10:00 WA CA AA EU-Agrar- und Fischereirat mit u.a. Landwirtschaftsministerin Köstinger

APA - Termine am Dienstag, 16. April 2019

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Montana Tech Components AG (MTC) „Ergebnis 4. Quartal“

* 10:00-18:00 WI II Forts. Prozess Stadt Linz gegen BAWAG zu Swapgeschäft

OBERÖSTERREICH

Linz

- 11:00 WI CI PK Land Oberösterreich“Aktuelle IMAS-Studie: Aufstieg durch Leistung? - Der OÖ. Leistungspreis geht in die 4. Runde“u. a. mit LR Achleitner (ÖVP), Unirektor Lukas

APA - Termine am Mittwoch, 17. April 2019

WIEN

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria“Verbraucherpreisindex (VPI) März“

- 09:30 WI PK ecostra“Shoppingcenter Performance Report Österreich 2019“

- 10:00 WI XI PG“Flächendeckende Finanzbildungsinitiative der Sparkassengruppe für ein gesundes Geldleben und zur Prävention von Überschuldung“mit Vorstand Bosek (Erste Group), Präs. Fabisch (Sparkassenverband), List (Leiter FLIP)

Luxemburg

* 11:00 WA Bekanntgabe Verbraucherpreise EU/Eurozone März

USA

Washington

* 20:00 WA US-Notenbank Fed veröffentlicht Konjunkturbericht „Beige Book“

APA - Termine am Donnerstag, 18. April 2019

WIEN

- 10:00 WI II PK Industriellenvereinigung (IV)“Konjunkturumfrage 1. Quartal - Ergebnisse ‚IV-Panel 50‘“mit Generalsekretär Neumayer, Chefökonom Helmenstein

APA - Termine am Freitag, 19. April 2019

WIEN

- WI WB WA „Karfreitag“ - Börsen geschlossen in Wien, Frankfurt, London, Zürich, Paris, Madrid, Hongkong, Mailand, Amsterdam und New York

* 10:00-18:00 WI II Forts. Prozess Stadt Linz gegen BAWAG zu Swapgeschäft