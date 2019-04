Klagenfurter „Antigone“: Starker Kampf zwischen Gewissen und Gehorsam

Klagenfurt (APA) - Mit Partisanenliedern sind die Zuseher am Donnerstagabend im Klagenfurter Stadttheater schon beim Einlass auf Widerstand eingestimmt worden. Ein dezenter Brückenschlag in die Gegenwart. Sympathisch, auch wenn das 2.500 Jahre alte Stück „Antigone“ von Sophokles so zeitlos aktuell scheint, dass ihm selbst das heute sperrig klingende, antike Pathos nichts anhaben kann.

Begeistert bedankte sich das Publikum nach rund eineinhalb Stunden für die eindringliche Ensembleleistung - ein Wechselbad der Gefühle, kluge Wortgefechte und sinnliche Bilder. Nicht nur das Auflehnen gegen politisches Unrecht, der Konflikt zwischen Gesetzestreue und Gewissen macht diese antike Tragödie so spannend, auch der Geschlechterkampf wird mit vielfältigen Mitteln thematisiert: „Niemals darf man einem Weib sich beugen!“ Doch es sind quer durch die Geschichte oft die Frauen, die subversiv aufbegehren, die Mädchen, die patriarchale Strukturen infrage stellen - Antigones Nachfahrinnen heißen Sophie Scholl, Greta Thunberg oder auch Jelka, so wie jene Kärntner Slowenin, die sich als Partisanin gegen das Unrechtsregime der Nazis stellte.

„Antigone“ von Sophokles zählt neben „Ödipus“ und „Ödipus auf Kolonos“ zu den Gründungsmythen der europäischen Kultur: Kreon, der Herrscher Thebens, lässt seine Nichte Antigone, Tochter des Ödipus, lebendig begraben, weil sie entgegen seinen Anweisungen ihren toten Bruder Polyneikes bestattet hat. Antigone, die Kreons Sohn Hämon heiraten soll, beruft sich auf die Götter, der Herrscher besteht auf seiner politischen Macht. Dieses Duell endet unentschieden und für alle fatal. Antigone begeht Selbstmord, ebenso Hämon. Kreons Einsicht kommt zu spät. Zwischen den Fronten steht Antigones gesetzestreue Schwester Ismene. Sie weigert sich, ihrer Schwester bei dem verbotenen Ritus zu helfen, beugt sich der Autorität, auch wenn sie mit ihrer Zerrissenheit zwischen Pflicht und Neigung hadert.

Düster ist das Klagenfurter Szenenbild (Bühne: Karl Kneidl), in dessen Vordergrund Erde aufgeschüttet ist. Dahinter lässt Regisseurin Lore Stefanek auf der Drehbühne die Leiche des toten Bruders rotieren, immer wieder erscheint ein Männerchor, mahnenden Untoten gleich. Kreon steht im Zentrum, verkörpert mit Militärstiefeln und kraftvoller Gestik selbstgewisse Männlichkeit. Doch Tim Grobe legt den Machthaber differenziert an, wird zum liebenden Vater, der fast unterwürfig um das Verständnis seines Sohnes buhlt, wechselt vom sturen Tyrannen zum heulend Trauernden, schillert zwischen sinnlicher Brutalität und verzweifeltem Irrwitz.

Die widerborstige Aufrührerin Antigone trotzt ihm und bekennt sich stolz zu ihrer „frommen Freveltat“. Claudia Kainberger verkörpert diese zarte und zähe Kämpferin aufrecht und leidenschaftlich, ist leicht und übermütig in einer imaginierten Kinderspiel-Szene mit ihren Geschwistern, geknechtet aber unbeugsam als Gefangene. Katharina Schmölzer als mahnender aber letztlich machtkonformer (Ein-Personen-)Chor steht Kreon stets zur Seite, Sarah Zaharanski (Ismene) und Barbara Schnitzler als Seher Teiresias vervollständigen mit Magda Kropiunig als Kreons erstarrte Ehefrau das starke weibliche Team der Produktion. Am Ende ist alles zerstört. „Aber was tun wir jetzt?“, fragt Ismene, ganz heutig gekleidete Frau, ins Publikum.

Zum Gelingen des heftig beklatschten Premierenabends trugen die eleganten, zeitlosen Kostüme von Stephanie Geiger ebenso bei wie Primus Sitter, der für die dezente, atmosphärische Bühnenmusik verantwortlich zeichnet und das Kärntner slowenische Frauen-Trio „Praprotnice“ auf die Bühne geholt hatte.

(S E R V I C E - „Antigone“, Tragödie von Sophokles, übersetzt von Friedrich Hölderlin, bearbeitet von Martin Walser und Edgar Selge, Stadttheater Klagenfurt. Regie: Lore Stefanek, Musik: Primus Sitter, Bühne: Karl Kneidl, Kostüme: Stephanie Geiger, Mit Claudia Kainberger (Antigone), Tim Grobe (Kreon), Katharina Schmölzer (Chor), Sarah Zaharanski (Ismene), Jacob Keller (Hämon), Barbara Schnitzler (Teiresias), Robert Hollmann (Wächter), Michael Rothmann (Polyneikes/Bote), Magda Kropiunig (Eurydice). Bühnenmusiker: Primus Sitter. Sängerinnen: Praprotnice (Rozka Tratar, Hanca Pörtsch, Terezija Kravcar). Weitere Aufführungen: 13., 16., 18. April, 10., 17., 21., 22., 23., 26., 29. Mai, jeweils 19.30 Uhr, Karten: 0463 / 54064, http://www.stadttheater-klagenfurt.at)