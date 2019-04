Serbiens Regierung hat Sondergesetz für Franken-Kredite vorbereitet

Belgrad (APA) - Serbiens Regierung hat laut der Tageszeitung „Vecernje novosti“ nun ein Sondergesetz vorbereitet, mit dem das Problem der Franken-Kredite gelöst werden soll. Wie aus dem Blatt zu verstehen war, soll der Staat für 15 Prozent der Kreditkosten und die Geschäftsbanken für weitere 22 oder 23 Prozent aufkommen. Die damit zu tilgenden Kreditsummen werden an den Euro geknüpft.

Die Lösung betrifft rund 17.000 Personen, die vor Jahren mehrheitlich Wohnungskredite in Schweizer Franken genommen hatten und die derzeit bei den Geschäftsbanken mit 540 Mio. Euro verschuldet sind.

Zum Regierungsvorschlag kommt es, nachdem Serbiens Oberster Gerichtshof kürzlich entschieden hatte, dass Kredite in Schweizer Franken umzuwandeln und an den Euro zu binden sind, falls die kreditgebende Bank ihrerseits nicht belegen kann, dass sie selbst Frankenverbindlichkeiten aufgenommen hatte, um Darlehen in Franken vergeben zu können.

Laut „Vecernje novosti“ hatten sich die Kreditnehmer in Verhandlungen mit Regierungsvertretern dafür eingesetzt, dass der Staat und die Geschäftsbanken für 50 Prozent der Kreditkosten aufkommen sollten, von Geschäftsbanken wurden 30 Prozent angeboten.

Von einzelnen Experten wurde die Deckung von Kreditkosten durch den Staat kritisiert. Sie wiesen unter anderem darauf hin, dass der frühere Notenbankpräsident Radovan Jelasic die Bürger ausdrücklich vor Krediten in Schweizer Franken gewarnt hatte.