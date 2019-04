Ein Jahr Kärntner Koalition: SPÖ und ÖVP loben Regierungsstil

Klagenfurt (APA) - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landesrat Martin Gruber (ÖVP) haben am Freitag nach einem Jahr Regierungszusammenarbeit eine erste Bilanz gezogen. Die beiden lobten vor Journalisten den Stil ihrer Regierung und betonten, dass es durch deren Zusammenstellung ohne Proporz mehr Effizienz und Klarheit gebe. Vor genau einem Jahr war die Regierung vom Kärntner Landtag gewählt worden.

Wie Kaiser sagte, sei das nun seine siebente Legislaturperiode in einer politischen Position - das Jahr sei aber das „arbeitsamste, ruhigste und das Land am weitesten voranbringende“ Jahr seiner Karriere gewesen. Er verwies vor allem auf positive Wirtschaftszahlen, wie die stetig zurückgehende Arbeitslosigkeit, die Bemühungen um ein neues Standortmarketing, die 50-prozentige Förderung der Elternbeiträge für Kinderbetreuung und die Einschränkung der Verwendung von Glyphosat. Dabei lobte er auch die vier neuen Landesräte (Gruber und Ulrich Zafoschnig von der ÖVP, sowie Sara Schaar und Daniel Fellner von der SPÖ), die sehr schnell in ihre neuen Rollen gefunden hätten.

Gruber sagte, vor allem das Tempo in der Regierungsarbeit habe es ihm angetan, es laufe unter dem Motto „weniger Worte, mehr Taten“. Aus seinen Referaten hob er vor allem die Straßenbauoffensive und die Einrichtung eines Wildschadensfonds hervor. In Zukunft wolle er aber drei Punkte in den Fokus stellen: Pflege, Pendler sowie Umwelt und Nachhaltigkeit. Konkret nannte Gruber Vorhaben wie die Ausmusterung von Dieselloks, die Schadstoffreduktion in der Straßenverwaltung, eine Verbesserung der Radmobilität und eine Verbesserung der Risikovorsorge in der Landwirtschaft. Kaiser nannte als vorrangige Ziele die weitere Steigerung der Forschungs- und Entwicklungsquote und die Herausforderungen, welche die 1,6 Milliarden-Investition von Infineon mit sich bringen würden.

Angesprochen auf die Budgetlage Kärntens sagte Kaiser, dass es schwierig sei zu investieren und stets in den schwarzen Zahlen zu sein. Trotzdem sei der Budgetentwurf das eine, das schlussendliche Ergebnis das andere - und da sei es in der Vergangenheit öfter vorgekommen, dass das Ergebnis dann besser ausgefallen sei als der Entwurf.