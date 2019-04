EU-Wahl: Zumindest sieben Parteien werden am Stimmzettel stehen

Wien (APA) - Die Österreicher werden sich bei der EU-Wahl am 26. Mai unter zumindest sieben Parteien entscheiden können: ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, Grüne, JETZT und die KPÖ sind fix dabei. Nicht zur Wahl stehen wird die EU-Austrittspartei (EUAUS), teilte Robert Marschall bereits Freitag Vormittag mit. Kandidieren kann nur, wer bis heute, Freitag, 17.00 Uhr seinen Wahlvorschlag im Innenministerium abgegeben hat.

Dieser muss ausreichend unterstützt sein, also von einem EU- oder drei Nationalratsabgeordneten oder von 2.600 Wahlberechtigten unterschrieben. Der KPÖ ist es gelungen, die 2.600er-Hürde zu nehmen. Einige andere Parteien - Christliche Partei Österreichs (CPÖ), die neur paneuropäische Partei VOLT und die Liste EU-NEIN - haben sich darum bemüht. Von ihnen gab es Freitagmittag noch keine Angaben, ob sie es schaffen.

Robert Marschall sah im „EU-Austrittstheater von EU-Befürworterin Theresa May“ den wichtigsten Grund, warum es seine EU-Austrittspartei nicht geschafft hat: „Viele Leute meinen, dass die Lage in Österreich derzeit nicht viel anders wäre und wollten daher nicht am Amt unterschreiben“, erklärte er in einer Aussendung.

Mit sieben Kandidaten wäre der Stimmzettel einer der kürzeren: 1999 waren es ebenso viele, 2004 sogar nur sechs - während bei der vorigen Wahl 2014 mit neun Parteien die Auswahl groß wie nie zuvor war.