Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht in die Gewinnzone

Wien (APA) - Nach einem trüben Handelsstart dürften die Industriedaten die Anleger an der Wiener Börse am Freitag, zu Mittag, aus ihrer Lethargie geholt haben. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.190,76 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 19,51 Punkten bzw. 0,62 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,53 Prozent, FTSE-100/London +0,43 Prozent und CAC-40/Paris +0,30 Prozent.

So ging die Industrieproduktion in der Eurozone im Februar nicht so stark zurück wie erwartet, sondern nur um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Zuvor hatten in dieser Woche die EZB-Ratssitzung und EU-Sondergipfel zu Brexit den Marktteilnehmern keine Orientierung geliefert.

Weniger Aufmerksamkeit erhielten heute die heimische Konjunkturdaten. Wegen deutlich gesunkener Rohstoffpreise rechnet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) für heuer mit einer etwas tieferen Inflationsrate als noch Ende 2018. Die Zentralbank senkte ihre Prognose im Vergleich zur Schätzung vom Dezember um 0,3 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent.

Jenseits des Atlantiks richtet sich das Hauptaugenmerk auf das vorläufige Michigan Sentiment des laufenden Monats. Die US-Importpreise würden zwar das Gesamtbild bezüglich der Teuerung vervollständigen, aber kaum neue Erkenntnisse bringen, prognostiziert Ralf Umlauf von der Helaba Bank.

Kursgewinne bei den schwergewichtigen Finanzwerten zogen den ATX in die Gewinnzone. Unter die Best-Werte setzten sich Raiffeisen mit plus 1,18 Prozent. Erste Group stiegen sogar um 1,35 Prozent und BAWAG um 0,48 Prozent.

Hingegen fielen die Aktien von Schoeller-Bleckmann um 0,24 Prozent. Den Papieren des Ölfeld-Ausrüsters winkt trotzdem mit über fünf Prozent das größte Wochenplus im ATX.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 11.00 Uhr bei 3.194,50 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.164,31 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,58 Prozent höher bei 1.605,26 Punkten. Im prime market zeigten sich 25 Titel mit höheren Kursen, acht mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 808.534 (Vortag: 795.052) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 22,74 (21,31) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 149.647 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,28 Mio. Euro entspricht.

