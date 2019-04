Löger bei IWF-Weltbank-Tagung in Washington - Treffen mit Mnuchin

Wien (APA) - Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) nimmt an der Frühjahrstagung vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington teil und wird am Rande der Konferenz mit seinem US-Amtskollegen Steven Mnuchin zusammentreffen. Dabei soll es um die österreichische Digitalsteuer für Großkonzerne gehen, die von den USA kritisiert wurde, teilte das Finanzministerium am Freitag mit.

Die Bundesregierung hat am 1. April die Einführung einer nationalen Digitalsteuer für digitale Großkonzerne beschlossen, konkret eine Online-Werbeabgabe von 5 Prozent. Der Großteil der betroffenen Konzerne hat ihren Sitz in den USA. US-Außenminister Mike Pompeo hatte vor der Einführung einer solchen Steuer gewarnt, da sie große US-Konzerne wie Google oder Facebook treffen würde.

Auch der US-Botschafter in Österreich, Trevor D. Traina, hat das Vorgehen Österreichs bei der Digitalsteuer kritisiert. „Der Standpunkt der USA ist, dass das Problem durch die OECD gelöst werden sollte, und zwar eine Lösung, die überall in der EU gilt und nicht von den Mitgliedstaaten individuell bestimmt wird“, teilte Traina auf APA-Anfrage mit. Löger hingegen verteidigt die österreichischen Pläne: Das aktuelle Steuersystem hinke dem digitalen Zeitalter hinterher und das würden auch die Kritiker erkennen. Österreich will mit der reinen Digitalsteuer von 5 Prozent auf Online-Werbeumsätze gut 25 Mio. Euro lukrieren.

Löger möchte seinem US-Amtskollegen nun einerseits die österreichische Sichtweise darlegen und gleichzeitig Wege ausloten, um den globalen Ansatz für eine umfassende Besteuerung der digitalen Wirtschaft auf OECD-Ebene weiter voranzutreiben, so das Finanzministerium.

Der Finanzminister wird weiters mit hochrangigen Vertretern der Weltbank zusammentreffen, um über den Weltbank-Standort in Wien zu sprechen. Laut Medienberichtgen wird der IWF im Juni ein Büro in Wien eröffnen und die Weltbank soll ihr Personal in der Bundeshauptstadt auf 250 Mitarbeiter verdoppeln. Dabei wird Löger auch mit Kristalina Georgieva zusammenkommen, die bis Anfang dieser Woche als Interims-Präsidentin der Weltbankgruppe agierte. Auf sie folgt nun David Malpass, bisher Staatssekretär für internationale Angelegenheiten im US-Finanzministerium. Österreich hat so wie die übrigen Länder der Stimmrechtsgruppe EDS10 (Belgien, Türkei, Luxemburg, Weißrussland, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kosovo, Ungarn) die Wahl von Malpass unterstützt.

Das globale Wachstum hat sich laut IWF im Jahr 2018 und Anfang 2019 etwas schwächer entwickelt als angenommen. Aktuell wird für 2019 ein Wachstum von 3,3 Prozent und für 2020 von 3,6 Prozent prognostiziert. Löger sieht aber keinen Grund zur Beunruhigung: „Weiterhin bestehende Handelskonflikte und eine Verschärfung der Finanzierungskonditionen setzen der globalen Wirtschaft zwar weiterhin zu. Dennoch können wir mit Optimismus voraus blicken, denn gewisse Spannungsfelder der letzten Monate lösen sich bereits auf. Aus österreichischer Sicht ist überdies erfreulich, dass Maßnahmen dieser Bundesregierung wie etwa der Familienbonus Plus die Inlandsnachfrage stärken und somit vor externen Wachstumsschwächen schützen.“ Die Prognose des IWF für Österreich liegt dabei mit Wachstumsraten des realen BIP von 2,0 Prozent für dieses Jahr über den Erwartungen der heimischen Forschungsinstitute.

Löger begrüßt auch den Startschuss zur „Coalition of Finance Ministers for Climate Action“. Diese Initiative schaffe eine Plattform zum Austausch von Best Practices im Hinblick auf eine möglichst kosteneffektive Erreichung der Klimaziele. „Die Umsetzung des Pariser Abkommens erfordert weitreichende wirtschafts- und fiskalpolitische Handlungen. Ich sehe die internationale Vernetzung der Finanzminister in diesem Bereich daher als entscheidend an. Mit der #mission2030, dem umfassenden Engagement Österreichs bei der Klimakonferenz in Katowice und nicht zuletzt unserer Green Finance Agenda kann Österreich sich hier vielfältig einbringen“, so der Finanzminister in der Aussendung.

