Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend höher

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Freitag großteils fester geschlossen. Der Nikkei-225 Index in Tokio gewann um 0,73 Prozent auf 21.870,56 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,24 Prozent auf 29.909,76 Einheiten. Der Shanghai Composite trat hingegen mit minus 0,04 Prozent und 3.188,63 Punkten auf der Stelle.

Überraschend gute Handelsdaten aus dem Reich der Mitte dürften zu einer optimistischen Grundstimmung beigetragen haben. So sind Chinas Exporte trotz des Handelskriegs mit den USA im März stark gestiegen. Nach einem Einbruch im Februar legten die Ausfuhren in US-Dollar um 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu.

Darüber hinaus nährte ein Bericht des „Wall Street Journal“ Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China. Demnach sollen chinesische Regierungsvertreter eingewilligt haben, den Cloud-Computing Sektor für ausländische Technologieunternehmen zu öffnen, um den Vereinigten Staaten eine Handelsvereinbarung schmackhafter zu machen.

Unter den Einzelwerten setzten sich in Tokio die Aktien von Fast Retailing mit einem Plus von 7,89 Prozent an die Spitze des Nikkei-225. Der Bekleidungshändler hatte mit aktuellen Geschäftszahlen beeindruckt.

Zudem gingen die Papiere der japanischen Softbank mit einem Aufschlag von 4,89 Prozent ins Wochenende. Zuvor hatte Uber die Weichen für seinen Gang an die New Yorker Börse im Mai gestellt. Softbank ist der größte Investor von Uber.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich höher. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 38.767,11 Zählern mit plus 0,41 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann 0,84 Prozent auf 6.347,00 Einheiten.

Die australische Commonwealth Bank hatte angekündigt, im Zuge von Kosteneinsparungen mehr als 10.000 Jobs zu streichen. Daraufhin legte die Commomwealth-Aktie um 1,95 Prozent zu.