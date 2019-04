Familie Agnelli will weiter starke Rolle bei Fiat Chrysler spielen

Rom/Amsterdam (APA) - Die Unternehmerfamilie Agnelli will weiter eine Hauptrolle bei Fiat Chrysler (FCA) spielen. „Meine Familie hat die Entwicklung dieses Autokonzerns in den letzten 120 Jahren verfolgt. Wir haben schöne und schwierige Zeiten erlebt. Wir werden weiterhin das Unternehmen unterstützen, für das eine neue, spannende Entwicklungsphase beginnt“, so FCA-Verwaltungsratspräsident John Elkann.

FCA sei noch nie so stark und gesund wie jetzt gewesen. „Unsere Bilanzen erlauben uns, angemessene Investitionen zu planen und zugleich eine Dividende für unsere Aktionäre auszuschütten“, so Elkann bei der Aktionärsversammlung am Freitag in Amsterdam.

„Wir sind bereit, unsere Rolle in dieser neuen Phase für die Autoindustrie zu spielen. Wie in der Vergangenheit sind wir bereit, Beschlüsse zu fassen, mit Mut und Kreativität zu handeln, um eine solide Zukunft zu bauen“, so Elkann.

Fiat Chrysler gilt in der Branche schon länger als Übernahmekandidat. Der im vergangenen Jahr verstorbene langjährige Konzern-Chef Sergio Marchionne hatte für eine Fusion oder Partnerschaft mit anderen Automobilherstellern geworben, um hohe Investitionen in die Trends Elektrifizierung, digitale Dienste und autonomes Fahren gemeinsam stemmen zu können. In den vergangenen Wochen hatte die „Financial Times“ berichtet, Renault fasse eine Übernahme von FCA womöglich in einem Jahr ins Auge, sobald die Franzosen mit ihrem japanischen Partner Nissan verschmolzen wären.

