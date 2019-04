EU mit Unterstützung für Flüchtlinge in der Türkei zufrieden

Brüssel (APA) - Die EU unterstützt 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei mit monatlichen Zahlungen. Darüber hinaus würden fünf Millionen Menschen der Zugang zu primären Gesundheitszentren gewährt und 470.000 Flüchtlingskindern der Schulbesuch ermöglicht, gab die EU-Kommission am Freitag bekannt. Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn zeigte sich „mit den soliden Resultaten“ der Hilfe zufrieden.

„Die EU hat sich dazu bekannt, sechs Milliarden Euro für die Unterstützung von Flüchtlingen in Not zu zahlen“, so Hahn laut Aussendung. Gleichzeitig arbeite die EU mit den türkischen Behörden und den Gemeinden, in denen die Flüchtlinge leben, zusammen und unterstütze diese, um für eine nachhaltige Versorgung zu sorgen.

Seit März 2016 unterstützte die EU insgesamt 84 Projekte für Flüchtlinge in der Türkei. Über zwei Milliarden Euro wurden bis dato ausbezahlt.