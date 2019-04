Im Bayern-Ei-Skandal kommt es zum Prozess

Regensburg/Innsbruck (APA/dpa) - Fünf Jahre nach einem Salmonellen-Skandal um die niederbayerische Firma Bayern-Ei kommt es zum Prozess. Das Landgericht Regensburg hat am Freitag die Anklage gegen den früheren Geschäftsführer zugelassen. 187 Menschen sollen an einer Salmonellen-Infektion erkrankt sein, viele davon in Österreich, wo auch ein Todesfall in Tirol mit den Vorkommnissen in Verbindung gebracht worden war.

Dem Ex-Geschäftsführer werden unter anderem Körperverletzung mit Todesfolge, gewerbsmäßiger Betrug sowie lebensmittel- und tierschutzrechtliche Verstöße vorgeworfen. Der Prozess soll in der zweiten Jahreshälfte beginnen.

Als Inhaber des Legehennen-Betriebs aus Aiterhofen (Landkreis Straubing-Bogen) soll der Mann im Jahr 2014 Eier mit der Kennzeichnung Güteklasse A ausliefern haben lassen, obwohl in den Produktionsstätten Salmonellen nachgewiesen worden waren. Zwischen Juni und September 2014 sollen mindestens 187 Konsumenten aus Deutschland, Österreich und Frankreich an Salmonellen erkrankt sein, ein Mensch starb. Handelspartner zahlten für die nahezu wertlose Ware rund fünf Millionen Euro.

Vor der Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens hatte das Landgericht Regensburg die Einholung eines infektiologischen Gutachtens angeordnet. Es sollte klären, ob der Tod eines an Salmonellose leidenden österreichischen Klinikpatienten im September 2014 durch Erreger aus Eierlieferungen der Firma Bayern-Ei verursacht worden waren. Die zuvor von Staatsanwaltschaft und Verteidigung vorgelegten rechtsmedizinischen Gutachten waren zu gegensätzlichen Aussagen darüber gelangt, und dieser Aspekt sei auch nach wie vor zwischen den Verfahrensbeteiligten strittig. „Die Kammer hält aber unter Berücksichtigung der infektiologischen Expertise einen Ursachenzusammenhang für zumindest so wahrscheinlich, dass die Zuständigkeit des Schwurgerichts begründet ist“, hieß es jetzt vom Gericht.