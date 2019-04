Mann wegen Brandanschlägen auf Kirchen in US-Gemeinden festgenommen

Chicago (APA/AFP) - US-Ermittler haben einen 21-Jährigen festgenommen, der drei Kirchen mit traditionell schwarzen Gemeinden in Louisiana in Brand gesteckt haben soll. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den Sohn eines Polizisten, wie die Behörden des US-Bundesstaates am Donnerstag bekanntgaben. Ihm droht eine lange Haftstrafe.

„Ich weiß nicht, was das Motiv dieses jungen Mannes war“, sagte der Gouverneur von Louisiana, John Bel Edwards. Die Tat könne nicht gerechtfertigt oder rational erklärt werden. Sie erinnere an eine „sehr dunkle Zeit voller Einschüchterung und Angst“ in dem Südstaat.

Der mutmaßliche Brandstifter, Holden M., soll der Black-Metal-Musikszene angehören, die im Ruf steht, von nationalsozialistischen und rassistischen Mitgliedern dominiert zu werden. Auch die US-Bundespolizei FBI ermittelt in dem Fall.

Der für die attackierten Kirchengemeinden zuständige Sheriff Bobby Guidroz identifizierte den Verdächtigen als Sohn eines seiner Beamten. Der Vater habe „nichts von den Umtrieben seines Sohnes gewusst“, sagte Guidroz.