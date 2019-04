SPORT - Termine von Samstag, 13.04., bis Montag, 15.04.2019

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~

Sport - Termine am Samstag, 13. April 2019

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Qualifikationsrunde/3. Runde * 17:00 Wien SK Rapid Wien - SV Mattersburg

* 17:00 ST/Hartberg TSV Prolactal Hartberg - Cashpoint SCR

Altach

BILD * 17:00 T/Innsbruck FC Wacker Innsbruck - FC Flyeralarm Admira

BILD Bundesliga/Zweite Liga HYPBET/22. Runde * 16:30 V/Lustenau SC Austria Lustenau - Blau Weiß Linz Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/29. Runde * 15:30 Bremen Werder Bremen - SC Freiburg * 15:30 Hannover Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach * 15:30 Leipzig RB Leipzig - VfL Wolfsburg * 15:30 Stuttgart VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen * 18:30 Dortmund Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/29. Runde * 13:00 Magdeburg FC Magdeburg - Darmstadt 98 * 13:00 Paderborn SC Paderborn - MSV Duisburg * 13:00 Sandhausen SV Sandhausen - Dynamo Dresden Int. Ligen/England/Premier League/34. Runde * 13:30 London Tottenham Hotspur - Huddersfield * 16:00 Brighton Brighton and Hove Albion - Bournemouth * 16:00 Burnley Burnley - Cardiff City * 16:00 London Fulham - Everton * 16:00 Southampton Southampton - Wolverhampton Wanderers * 18:30 Manchester Manchester United - West Ham Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/32. Runde * 17:00 Marseille Olympique Marseille - Nimes Olympique * 20:00 Caen SM Caen - Angers SCO * 20:00 Monaco AS Monaco - Stade de Reims * 20:00 Straßburg RC Straßburg - EA Guingamp Int. Ligen/Italien/Serie A/32. Runde * 15:00 Ferrara SPAL Ferrara - Juventus Turin * 18:00 Rom AS Roma - Udinese * 20:30 Mailand AC Milan - Lazio Rom Int. Ligen/Spanien/La Liga/32. Runde * 13:00 Cornella de Espanyol Barcelona - Alaves

Llobregat * 16:15 Huesca Huesca - FC Barcelona * 18:30 Madrid Atletico Madrid - Celta de Vigo * 20:45 Sevilla FC Sevilla - Betis Sevilla Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 15B

TENNIS * Bogota WTA-Turnier * Marrakesch ATP-Turnier * 11:00 Lugano WTA-Turnier * 20:00 Houston (Texas) ATP-Turnier

MOTORSPORT * 16:03 Rom Formel E (live auf ORF eins) Formel 1 * 08:00 Shanghai GP von China: Qualifikation (live auf ORF

eins)

RADSPORT * Eibar Baskenland-Rundfahrt, 6. Etappe (World Tour

mit Zoidl, Konrad, Mühlberger)

EISHOCKEY * Wien Vorschau EBEL-Finale

Damen-WM/Division 1A * 19:30 Budapest Österreich - Ungarn Euro Hockey Challenge/Länderspiel * 16:15 O/Linz Österreich - Tschechien (live auf ORF Sport

+)

BILD

BASKETBALL ABL/33. Runde * 19:00 B/Oberwart Unger Steel Gunners Oberwart - Vienna D.C.

Timberwolves * 19:00 ST/Kapfenberg Kapfenberg Bulls - Raiffeisen Fürstenfeld

Panthers * 20:05 N/Traiskirchen Arkadia Traiskirchen Lions - Raiffeisen

Flyers Wels (live auf Sky Sport Austria) NBA/Play-off/Western Conference/best-of-seven/1. Spiel * Denver Denver Nuggets - San Antonio Spurs (Pöltl)

(Colorado) (14.04. 04:30 Uhr)

HANDBALL WHA/19. Runde * 19:00 Wien WAT Atzgersdorf - HC JCL BW Feldkirch * 19:00 N/Eggenburg UHC Eggenburg - ZV Wr. Neustadt * 19:00 N/Maria Hypo NÖ - MGA Fivers

Enzersdorf * 19:00 ST/Graz HIB Graz - Union St. Pölten * 19:00 V/Dornbirn SSV Dornbirn Schoren - UHC Stockerau

VOLLEYBALL AVL/Damen/Finale/best-of-five/2. Spiel * 20:25 N/Amstetten SG Perg/Schwertberg - ASKÖ Linz/Steg

GOLF * Augusta „The Masters“ (live auf Sky)

(Georgia)

PFERDESPORT - N/Ebreichsdorf Int. Dressurreitturnier (CDI4*)

BOXEN * 19:00 Wien Bounce Fight Night (voraussichtlich nicht

vor 22:30 Marcos Nader - Gogi Knezevic)

(live auf ORF Sport +)

BILD

KLETTERN - 07:30 Moskau Weltcup: Bouldern (Qualifikation)

TURNEN * 13:30 Szczecin EM Kunstturnen: Gerätefinali Frauen (Sprung,

(Stettin) Stufenbarren) Männer (Boden, Pferd, Ringe)

GEWICHTHEBEN * 12:00 EM (Männer -109 kg, A-Gruppe mit

Martirosjan/09:53)

RINGEN * 10:30 Bukarest EM, griechisch-röm.: Vorrunde (-67

kg/Burger, - 97 kg/Gastl)

16:15 Halbfinali, 17:00 Finali

Sport - Termine am Sonntag, 14. April 2019

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Meisterrunde/3. Runde * 14:30 K/Wolfsberg RZ Pellets WAC - FK Austria Wien

BILD * 14:30 O/Pasching LASK Linz - spusu SKN St. Pölten

BILD * 17:00 S/Salzburg Red Bull Salzburg - SK Puntigamer Sturm Graz

BILD Bundesliga/Tipico Bundesliga/Qualifikationsrunde/3. Runde * Wien Nach Qualifikationsrunde am Samstag Bundesliga/Zweite Liga HYPBET/22. Runde * 10:30 O/Steyr Vorwärts Steyr - FC Wacker Innsbruck II Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/29. Runde * 13:30 Sinsheim 1899 Hoffenheim - Hertha BSC Berlin * 15:30 Düsseldorf Fortuna Düsseldorf - Bayern München * 18:00 Frankfurt Eintracht Frankfurt - FC Augsburg Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/29. Runde * 13:30 Bochum VfL Bochum - Greuther Fürth * 13:30 Hamburg St. Pauli - Arminia Bielefeld * 13:30 Ingolstadt FC Ingolstadt - Holstein Kiel Int. Ligen/England/Premier League/34. Runde * 15:05 London Crystal Palace - Manchester City * 17:30 Liverpool Liverpool - Chelsea Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/32. Runde * 15:00 Montpellier Montpellier HSC - Toulouse * 15:00 Rennes Stade Rennes - OGC Nizza * 17:00 Saint-Etienne AS St. Etienne - Girondins Bordeaux * 21:00 Lille OSC Lille - Paris St. Germain Int. Ligen/Italien/Serie A/32. Runde * 12:30 Turin Torino - Cagliari * 15:00 Florenz ACR Fiorentina - Bologna * 15:00 Genua Sampdoria Genua - Genoa * 15:00 Reggio Emilia US Sassuolo - FC Parma * 18:00 Verona Chievo Verona - SSC Napoli * 20:30 Frosinone Frosinone - Inter Mailand Int. Ligen/Spanien/La Liga/32. Runde * 12:00 Valladolid Real Valladolid - Getafe * 14:00 Bilbao Athletic Bilbao - Rayo Vallecano * 16:15 San Sebastian Real Sociedad - Eibar * 18:30 Girona Girona - Villarreal * 20:45 Valencia Valencia - Levante Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 15B

TENNIS * Bogota WTA-Turnier * Marrakesch ATP-Turnier * 11:00 Monte Carlo ATP-Turnier Masters 1000 * 11:30 Lugano WTA-Turnier * 21:00 Houston (Texas) ATP-Turnier

MOTORSPORT * 18:00 Austin (Texas) Motorrad-GP von Amerika (21:00/MotoGP) (live

auf ServusTV) Formel 1 * 08:10 Shanghai GP von China (live auf ORF eins)

RADSPORT * Roubaix Paris-Roubaix (World Tour mit Eisel, Haller)

LEICHTATHLETIK * 09:30 O/Linz Linz-Marathon (live auf ORF Sport +)

BILD

EISHOCKEY EBEL/Finale/best-of-seven/1. Spiel * 14:00 KAC - Sieger aus Salzburg/Capitals

(Heimrecht offen) (live auf ServusTV, Sky)

BILD

BASKETBALL ABL/33. Runde * 18:00 N/Klosterneubu- BK Klosterneuburg Dukes - Swans Gmunden

rg * 18:00 ST/Graz UBSC Raiffeisen Graz - BC Hallmann Vienna NBA/Play-off/Western Conference/best-of-seven/1. Spiel * 04:30 Denver Denver Nuggets - San Antonio Spurs (Pöltl)

(Colorado)

HANDBALL EHF Euro Cup/Männer/4. Runde * 18:00 Melilla Spanien - Österreich (live auf ORF Sport +) WHA/19. Runde * 18:00 ST/Trofaiach ATV TDE Group Trofaiach - Perchtolsdorf

Devils/Vöslauer HC

VOLLEYBALL DenizVolleyleague/Herren/Finale/best-of-seven/2. Spiel * 20:25 N/Zwettl SG Union Raiffeisen Waldviertel - SK

Posojilnica Aich/Dob (live auf ORF Sport +)

GOLF * Augusta „The Masters“ (live auf Sky)

(Georgia)

PFERDESPORT - N/Ebreichsdorf Int. Dressurreitturnier (CDI4*)

KLETTERN - 10:00 Moskau Weltcup: Bouldern (Semifinale, Finale/17:45)

TURNEN * 13:30 Szczecin EM Kunstturnen: Gerätefinali Frauen

(Stettin) (Schwebebalken, Boden), Männer (Sprung,

Barren, Reck)

RINGEN * 17:00 Bukarest EM: Finali

Sport - Termine am Montag, 15. April 2019

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Meisterrunde/3. Runde * Wien Nach Meisterrunde am Sonntag Champions League/Viertelfinale/Rückspiele * Wien Vorschau Dienstag-Spiele Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/29. Runde * 20:30 Köln 1. FC Köln - Hamburger SV Int. Ligen/England/Premier League/34. Runde * 21:00 Watford Watford - Arsenal Int. Ligen/Italien/Serie A/32. Runde * 20:30 Bergamo Atalanta Bergamo - Empoli Int. Ligen/Spanien/La Liga/32. Runde * 21:00 Leganes Leganes - Real Madrid Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 15B

TENNIS * Wien Weltranglisten * 11:00 Monte Carlo ATP-Turnier Masters 1000

MOTORSPORT Formel 1 * Shanghai Nach GP von China

LEICHTATHLETIK * Boston Marathon

(Massachusetts)

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter „Termine“

im Web unter www.termine.apa.at -------------------------------------------------------------------- ~