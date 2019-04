Vor allem Großstädte befeuern Preisanstieg bei deutschen Immobilien

Frankfurt (APA/dpa) - Der anhaltende Immobilienboom in Deutschland wird laut einer Studie von relativ wenigen Regionen stark befeuert. Die Preise für Wohnungen seien seit 2005 zwar in fast allen Städten und Landkreisen gestiegen, heißt es in einer Analyse des Verbands der Sparda-Banken. Doch in weniger als einem Viertel der Regionen hätten die Preise mehr zugelegt als im Bundesschnitt.

Verantwortlich für den starken Preisanstieg seien vor allem Großstädte. In Berlin betrage das Plus bei den Wohnungspreisen das 2,4-Fache des Bundesschnitts, in Hamburg das 2-Fache, so die Autoren. Insgesamt verteuerten sich Immobilien vom ersten Quartal 2005 bis zum dritten Quartal 2018 in Berlin um fast 129 Prozent, gefolgt etwa vom Landkreis München (117 Prozent), der Stadt München (116 Prozent) und Hamburg (110 Prozent). Im bundesweiten Mittel kletterten die Preise um gut 54 Prozent.