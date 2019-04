KZ-Gedenken in Kroatien - Opferverbände und Regierung wieder getrennt

Jasenovac (APA) - In Kroatien gibt es auch heuer getrennte Gedenkfeiern für die Opfer des Vernichtungslagers Jasenovac, das von 1941 bis 1945 bestand. Die Vertreter der Serben, Juden, Roma und Antifaschisten gedachten der Opfer bereits am heutigen Freitag. Sie boykottierten damit zum vierten Mal in Folge die zentrale staatliche Zeremonie, die am Sonntag stattfinden wird.

Die Opferorganisationen bleiben der staatlichen Gedenkfeier seit Jahren aus Protest fern. Sie kritisieren die kroatische Regierung, nichts gegen Geschichtsrevisionismus und Verharmlosung der faschistischen Ustascha-Bewegung zu unternehmen. Die Bemühungen des rechtskonservativen Regierungschefs Andrej Plenkovic, heuer eine einheitliche Zeremonie zu organisieren, blieben erfolglos. Die Opferorganisationen erteilten ihm eine Absage, weil sie trotz ihrer ständigen Kritik Fortschritte vermissen.

„Binnen eines Jahres hat sich nichts geändert, es ist noch schlimmer geworden. Die extreme Rechte wird immer stärker“, kritisierte der Vorsitzende der Koordination Jüdischer Gemeinden in Kroatien, Ognjen Kraus, bei der Gedenkfeier laut Regionalsender N1. Hätten die Behörden so viel Energie in die Gespräche mit Opferorganisationen investiert, wie sie sich für die Gedenkfeier in Bleiburg engagiert hätten, würde laut Kraus heuer in Jasenovac nur eine Zeremonie stattfinden.

In Bleiburg in Kärnten gedenken die Kroaten die Ermordung Tausender Ustascha-Soldaten nach der Kapitulation der Nationalsozialisten 1945. Die Gedenkfeier gilt seit Jahren als Treffpunkt von Ewiggestrigen, die in der Erinnerung an den faschistischen, kroatischen Vasallenstaat Hitler-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg unter dem Ustascha-Regime schwelgen.

Das von der Ustascha geleitete Vernichtungslager in Jasenovac, rund 100 Kilometer südöstlich von Zagreb, gehörte zu den größten Lagern dieser Art in Europa. Die Schätzungen über die Zahl der Opfer, die dort umkamen, sind unterschiedlich. Das Museum von Jasenovac führt eine Namensliste mit rund 83.000 Opfern und schätzt die Gesamtzahl auf rund 100.000 Opfer. Die meisten Opfer waren Serben, Juden und Roma, aber auch antifaschistische Kroaten.