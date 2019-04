Identitäre: Gridling „verärgert“ über Leak

Wien (APA) - „Verärgert“ über die Veröffentlichung einer Identitären-Mitgliederliste ist BVT-Chef Peter Gridling. „Alles, was in der Öffentlichkeit erörtert wird, hilft uns nicht, ist wenig geeignet, um Vertrauen in die Organisation zu erwecken“, sorgt er sich in der „Wiener Zeitung“ um den internationalen Ruf. Dieser hat schon unter der Razzia 2018 und dem russischen Freundschaftsvertrag der FPÖ gelitten.

Die medial zitierten Daten - wonach es 364 Mitglieder oder Spender, darunter drei FPÖ-Politiker, gibt - stammten alle aus Berichten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) an die Staatsanwaltschaft. Gegenstand waren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft für den Identitären-Prozess 2018 in Graz.

Dass Dokumente „aus irgendwelchen Quellen herausgespielt werden“ sei „nicht in unserem Interesse“, aber der Verfassungsschutz könne das auch nicht verhindern, sagte Gridling laut Online-Ausgabe der „Wiener Zeitung“. Nicht kommentieren wollte er, ob die Mitgliederliste aus Akten des BVT-U-Ausschusses stammen könnte: „Das BVT ist nicht dazu da, um Politik zu machen“, sagte er und verwies darauf, dass das BVT der Amtsverschwiegenheit unterliege.