Europas Leitbörsen im Verlauf großteils höher

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag im Verlauf überwiegend im Plus notiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg um 0,41 Prozent auf 3.449,38 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.50 Uhr mit 12.007,47 Punkten und plus 0,61 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London kam mit plus 0,05 Prozent und 7.421,44 Punkten hingegen kaum von der Stelle.

Positive Impulse kamen am späten Vormittag mit den Februar-Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone. Zwar lag die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vormonats, Analysten hatten jedoch im Schnitt mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat fielen die Produktionsdaten besser als erwartet aus.

Im Tagesverlauf stehen noch Konjunkturdaten aus den USA auf dem Kalender. Während die Importpreise für März nach Einschätzung der Helaba-Analysten kaum neue Erkenntnisse bringen dürften, könnte die Verbraucherstimmung der Uni Michigan für April noch für Bewegung an den Märkten sorgen.

Unter den Einzelwerten legten die ArcelorMittal-Aktien 3,3 Prozent zu. Negative Medienberichte konnten die Kauflaune offenbar nicht trüben. Demnach hatte das indische Insolvenzgericht dem weltgrößten Stahlhersteller einen Strich durch die Rechnung gemacht: Es soll das Übernahmegebot von ArcelorMittal für den insolventen indischen Branchenkollegen Essar Steel blockiert haben, berichtete Reuters unter Berufung auf einen Insider.

In der Schweiz kam der Börsengang des Zugherstellers Stadler bisher gut an. Der erste Kurs lag bei 42 Franken (37,2 Euro) und damit um rund 11 Prozent über dem Ausgabepreis von 38 Franken.

In London sackten die Aktien von Plus500 unterdessen 27,8 Prozent ab. Die Erstquartalszahlen des Handelshauses dürften die Anleger schwer enttäuscht haben. So waren etwa die Erlöse um 82 Prozent eingebrochen.

Die Papiere der spanischen Banco Santander legten um 2,7 Prozent zu. Die Bank will ihre mexikanische Tochter komplett übernehmen und dafür rund 572 Millionen neue Aktien ausgeben.

