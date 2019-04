Bayern soll Verkauf der BayernLB nicht mehr kategorisch ausschließen

München (APA/Reuters) - Bayern schließt einen Verkauf seiner Landesbank nach Angaben aus Kreisen des Freistaats nicht mehr kategorisch aus. „Ein Verkauf der BayernLB ist auch eine Option“, sagte eine mit den Überlegungen vertraute Person. „Der Freistaat braucht nicht unbedingt eine Bank“, sagte ein weiterer Insider.

Bayern hält 75 Prozent an der zweitgrößten deutschen Landesbank, die Haupteigentümerin der Kärntner Skandalbank Hypo gewesen war, bevor diese notverstaatlicht wurde. Den bayerischen Sparkassen gehören die übrigen 25 Prozent. Ob sich das Land von Anteilen trenne, sei aber noch völlig offen, betonten die Insider. Eine Entscheidung über die Zukunft der BayernLB wird nach der Strategieüberprüfung erwartet, die die Bank für das laufende Jahr angekündigt hat. Das bayerische Finanzministerium wollte sich zu den Informationen am Freitag nicht äußern.

In den vergangenen Jahren hatte die Landesregierung betont, ein Verkauf der BayernLB stehe nicht zur Debatte. Zum Meinungswandel trägt den Insidern zufolge die Sorge vor künftigen Risiken bei. Die Landesbank selbst spricht in ihrem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht von großen Herausforderungen für die Branche. Auch die Pflichten aus dem Haftungsverbund der öffentlichen Banken sorgen in Bayern für Unmut. So trägt die BayernLB mit rund 120 Millionen Euro zur Rettung der NordLB bei.

