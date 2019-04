Polizei: Zwei kubanische Ärzte in Kenia entführt

Nairobi (APA/dpa) - Zwei kubanische Ärzte sind im kenianischen Grenzgebiet zu Somalia entführt worden. Zwei Fahrzeuge hätten das Auto der Ärzte auf dem Weg zu ihrer Arbeit in Banisa im Bezirk Mandera am Freitag blockiert, teilte Polizeisprecher Charles Owino mit. Ein Polizist, der die beiden beschützte, sei erschossen worden.

Die Angreifer seien dann mit dem Auto der Ärzte in Richtung somalischer Grenze gefahren. Das Fahrzeug sei später gefunden, der Fahrer festgenommen worden.

Bei den Angreifern habe es sich um „Terroristen“ gehandelt, sagte Owino, nannte aber keine Details. In Kenia nahe der Grenze zu Somalia kommt es immer wieder zu Angriffen und Entführungen der somalischen Terrormiliz Al-Shabaab. Ende vergangenen Jahres hatten Unbekannte eine italienische Helferin an der Küste Kenias entführt. Bisher ist unklar, wer dafür verantwortlich war.

Al-Shabaab kämpft seit Jahren in Somalia am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Die sunnitischen Fundamentalisten mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida verüben Anschläge auf Zivilisten und Sicherheitskräfte - auch im Nachbarland Kenia. Denn seit mehreren Jahren beteiligen sich kenianische Truppen an einem Militäreinsatz der Afrikanischen Union (AU) in Somalia, die der dortigen Regierung gegen Al-Shabaab beisteht.