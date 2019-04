Idealo verklagt Google auf 500 Millionen Euro wegen Marktmissbrauchs

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA289 vom 12.04.2019 muss es im ersten Absatz im zweiten Satz lauten: ..., teilte Idealo am Freitag mit (nicht: teilte Springer mit). --------------------------------------------------------------------- ~ Berlin/Mountain View (APA/Reuters) - Die Preisvergleichsplattform Idealo des deutschen Medienkonzerns Axel Springer verklagt den US-Internetriesen Google wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung als Suchmaschinenbetreiber. Es sei eine Schadensersatzklage in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro beim Landgericht Berlin eingereicht worden, teilte Idealo am Freitag mit. Der Rechtsstreit dürfte Jahre dauern.

Die geforderte Schadensersatzsumme könne in der Zwischenzeit erhöht werden. Google wollte zunächst keine Stellung nehmen, da ihnen die Klage noch nicht zugestellt wurde.

Die EU-Kommission hatte Google im Sommer 2017 wegen Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung seines Preisvergleichsdienstes eine Strafe in Höhe von rund 2,4 Mrd. Euro aufgebrummt. Damals hieß es, jede Firma, die sich durch die Marktmacht des US-Konzerns in dem vorliegenden Fall benachteiligt fühle, könne vor einem nationalen Gericht auf Schadensersatz klagen. Google habe anderen Unternehmen die Möglichkeit genommen, im Wettbewerb durch Leistung zu überzeugen und habe verhindert, dass die europäischen Verbraucher wirklich zwischen verschiedenen Diensten wählen und die Vorteile der Innovation voll nutzen könnten.

Idealo argumentiert nun, dass der Missbrauch weiterhin anhält, da Google keine ausreichenden Schritte unternahm, um für eine Gleichbehandlung aller Produkt- und Preisvergleichsdienste zu sorgen. Nach wie vor platziere Google seinen Dienst ganz oben in den Suchergebnissen und verschaffe sich unrechtmäßige Vorteile. „Wir wollen mit dem Verfahren ein Zeichen setzen, dass sich gegen das rechtsmissbräuchliche Verhalten von Google zur Wehr gesetzt werden kann“, sagte Idealo-Geschäftsführer Philipp Peitsch.

