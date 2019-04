König Willem-Alexander hält sich mit Krafttraining fit

Amsterdam (APA/dpa) - Der niederländische König Willem-Alexander (51) ist als großer Sportliebhaber bekannt und sitzt oft auf der Tribüne, um Fußballer oder Schlittschuhläufer aus seiner Heimat anzuspornen. Aber er selbst hält sich auch fit, wie er am Freitag dem niederländischen Kinder-Fernsehen sagte. „Ich mache Fitness und Krafttraining, und ich laufe, fahre Rad und rudere.“

Leider habe er selbst nicht genug Zeit für einen Mannschaftssport. Aber er versuche, so oft es geht bei Wettkämpfen seiner drei Töchter dabei zu sein. Amalia (15), Alexia (13) und Ariane (12) spielen Hockey. Der König eröffnete in einer Volksschule im friesischen Lemmer die „Königsspiele“, das jährliche Sportfest an Volksschulen. In diesem Jahr ist das Thema Wasser.

(S E R V I C E - TV-Interview: http://dpaq.de/db6IU )