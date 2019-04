Labour verlangt Verweigerung von Assanges Auslieferung

London (APA) - Die britische Labour-Politikerin Diane Abbott fordert Premierministerin Theresa May auf, den WikiLeaks-Gründer Julian Assagne nicht an die USA auszuliefern, berichtete der „Guardian“ am Freitag. Labour-Chef Jeremy Corbyn schließt sich Diane Abbott an.

Corbyn schrieb auf Twitter, dass der Aktivist Beweise für Gräueltaten in Irak und in Afghanistan offenbart hatte und dass die britische Regierung sich gegen seine Auslieferung sträuben sollte.

Auf BBC Radio 4 verglich Abbott den Fall Assanges mit dem des britischer Hackers Gary McKinnon. „Er hatte einen großen Computer-Hack gemacht, aber sein eigentliches Verbrechen war es, das amerikanische Militär und den Sicherheitsdienst zu blamieren.“ Im Jahr 2012 wurde die Extradition verhindert, da Ärzte warnten, dass die Gefahr auf Suizid bestand, sollte sich McKinnon dem Prozess in den USA stellen müssen. Die Labour-Politikerin vermutet, dass beim Australier ähnlich argumentiert kann.

Julian Assagne gründete im Jahr 2006 die Plattform „WikiLeaks“. Das Ziel des „ersten Geheimdienst des Volkes“ war es, die Regierungen transparenter zu machen und das Volk über Missstände zu informieren. Im Jahr 2010 wurden 470.000 Dokumente, die mit diplomatischen Aktivitäten der USA und den Kriegen im Irak und Afghanistan zusammenhingen, veröffentlicht. Nach Vergewaltigungsvorwürfen von Schweden floh Assange in die ecuadorianische Botschaft Londons, wo ihm politisches Asyl geboten wurde.

Am 2. April sagt der Präsident von Ecuador, Lenin Moreno, dass der Programmierer die Bedingungen seines Asyls wiederholt missachtet hat und entzog ihm das Asyl. Daraufhin wurde Assange am 11. April von „Scotland Yard“ verhaftet. Die USA verlangen Assanges Auslieferung wegen mutmaßlicher Verschwörung zur Attacke auf Regierungscomputer.