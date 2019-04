ISS Österreich übernimmt Grazer JH Catering

Wien/Graz (APA) - Der Caterer ISS Österreich hat die in Graz ansässige JH Catering geschluckt. Die Steirer haben seit ihrer Gründung vor 27 Jahren Mittel- und Großbetriebe verpflegt sowie die individuelle Zwischenverpflegung am Arbeitsplatz, Snack Shops und das Automatenservice bedient. Das Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeiter und hatte 2018 laut Angaben der ISS einen Umsatz von rund 8,4 Mio. Euro.

„Wir haben uns sehr lange mit JH Catering befasst. Die Akquisition erhöht die internen Investitionen in den organischen Ausbau unserer Catering-Kapazitäten in Österreich und stärkt damit das Serviceportfolio“, hieß es in einer Aussendung der ISS am Freitag. Mit der Übernahme verabschieden sich die Gründer der JH Catering, Josef und Edith Hermann, in den Ruhestand. Ihre Töchter Michaela und Jasmin werden im Unternehmen verbleiben.

ISS hat Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und ist seit 1971 am österreichischen Markt tätig. 2018 erzielte ISS Österreich laut eigenen Angaben einen Jahresumsatz von 283 Mio. Euro und beschäftigt rund 7.500 Mitarbeiter.