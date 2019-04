Journalistin: Fall Marinowa diente Bulgarien als „Waffe gegen Medien“

Sofia (APA) - Die voreiligen Reaktionen auf den Mord an einer bulgarischen Fernsehmoderatorin haben der Regierung in Sofia Anlass für einen Angriff auf die Medien gegeben. Die Regierung habe sich dadurch als Opfer einer „Fake News“-Kampagne darstellen können, berichtete die bulgarische Journalistin Irina Nedewa der APA in einem schriftlich geführten Interview.

Die Moderatorin Viktoria Marinowa war im Oktober in einem Park in der Stadt Russe an der Grenze zu Rumänien tot aufgefunden worden. In der letzten Ausgabe ihrer Sendung „Detektor“ hatte sie einen rumänischen und einen bulgarischen Investigativjournalisten zu Gast. Die beiden recherchierten über einen angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern in Bulgarien.

Der Fall erregte internationales Aufsehen, schnell wurde ein politisches Motiv hinter der Tat vermutet. Marinowa selbst wurde dabei fälschlicherweise als Investigativjournalistin bezeichnet, wodurch der Fall zusätzlich an Popularität gewann, berichtete die Redakteurin des staatlichen bulgarischen Rundfunks (Bulgarian National Public Radio, BNR). Somit habe ihre Geschichte „in das größere europäische Narrativ eines Angriffs auf die freie Presse“ gepasst, das von den Morden an Aufdeckerjournalisten in Malta und in der Slowakei geprägt worden war.

„Der bulgarische Ministerpräsident (Bojko Borrisow, Anm.) und andere Regierungsmitglieder nutzten die voreiligen Reaktionen auf den Fall und das Ermittlungsergebnis, das letztlich keinen Zusammenhang zwischen Marinowas Arbeit und ihrer Ermordung nachweisen konnte, als Waffe gegen die Medien“, so die Vorsitzende des bulgarischen Zweigs der Vereinigung der Europajournalisten (AEJ). „Die Regierung stellte sich selbst und das Land als Opfer einer ‚Fake News‘-Kampagne dar.“

Eine der kleineren Partner in der Regierungskoalition, die nationalistische VMRO-Partei, habe daraufhin einen „Anti-Fake-News“-Gesetzesvorwurf angekündigt. Der Vorschlag sei noch nicht vorgelegt worden, berichtete Nedewa. Dies könnte jedoch ihr zufolge den Weg für eine weitere Unterdrückung der Medienfreiheit in Bulgarien bereiten.

Die AEJ habe explizit darauf hingewiesen, dass keine Spekulationen über eine Beziehung zwischen dem Fall und der Meinungsfreiheit angestellt werden sollen, bevor nicht die Faktenlage geklärt sei. Dass der Mord an einer Journalistin jedoch weltweit ein großes Echo hervorgerufen und die Aufmerksamkeit von internationalen Organisationen und Medien auf sich gezogen habe, halte sie für verständlich.

„Über solche Tragödien auf ethisch verantwortungsvolle Weise zu berichten, ist ein erhebliche Herausforderung angesichts der Wut und der Emotionen, die wir verspüren, wenn wir solche Nachrichten bekommen“, erklärte sie. Der Fall unterstreiche zudem die berechtigten Bedenken hinsichtlich des bulgarischen Medienumfelds, Korruption in Zusammenhang mit EU-Förderungen und das fehlende Vertrauen in die staatlichen Institutionen Bulgariens.

Seit 2017 beobachtet die Journalistenvereinigung AEJ die Rückkehr von politischem Druck auf Journalisten. Politiker hätten Reportern, die kritische Fragen stellten, mit Boykott gedroht, zeigte eine Studie der Organisation. Starke Einflussnahme auf den redaktionellen Inhalt seitens der Werbeabteilungen von Medienunternehmen sei bereits 2015 festgestellt worden. Die Justizbehörden zeigten zudem wenig Bewusstsein für die Rechte von Reportern, erklärte sie.

„Sicherlich ist für die bulgarischen Medien nicht alles in Butter“, antwortete Nedewa, auf die Frage, ob sie das Ranking der internationalen Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen (ROG) als korrekt ansehe. Bulgarien liegt auf dem 111. Rang. „Wir sind jedoch nicht komplett davon überzeugt, dass die Situation in Bulgarien schlechter als in Polen, Ungarn oder der Slowakei ist“, erklärte Nedewa. Generell sei festzustellen, dass es in den letzten Jahren einen negativen Trend gebe.

Besonders schwierig sei Berichterstattung, die aufwendige Recherche erfordert. „Es ist nicht einfach, seriösen Investigativjournalismus zu betreiben“, erklärte die Reporterin. Finanzielle und personelle Ressourcen würden benötigt, um „tief zu graben, Fakten zu checken, Hypothesen zu testen, et cetera“, zählte die Journalistin auf. „Und ein tapferes Herz, um die Reporter vor Druck von außen zu schützen“, ergänzte sie.

Dies sei ein Luxus in der bulgarischen Szene. „Private Medieneigentümer sind auch in anderen Geschäftsfeldern tätig und wollen nicht in Konflikt mit den lokalen Behörden oder der Regierung kommen, in dem sie das Fehlverhalten der Machthaber aufdecken.“

Gegen NGOs und sogar Tageszeitungen, die seriös über die Verfehlungen der Regierung berichten, würden sogar Schmutzkampagnen geführt. „Offensichtlich gibt es Medien, die sich mit egal welcher amtierenden Regierung gutstellen wollen“, so Nedewa, die vor allem im Bereich der Tageszeitungen durch veränderte Eigentumsverhältnisse die Bildung eines Monopols befürchtet.

Hoffnung gibt ihrer Ansicht nach die Existenz von einigen wenigen kleinen unabhängigen Online-Medien, die seriösen professionellen Journalismus produzieren wollten und versuchten, trotz allem zu überleben.

(Das Interview führte Gisela Linschinger/APA)

(Alternative Schreibweise: Nedeva, Marinowa, Rousse, Ruse)