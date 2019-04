17-Jähriger bei Autounfall in der Oststeiermark schwer verletzt

Fehring (APA) - Ein 17-jähriger Steirer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er saß in einem von zwei beteiligten Pkw, die gegen 14.30 Uhr bei Pertlstein nahe Fehring (Bezirk Südoststeiermark) bei einer Kreuzung kollidierten. Der Bursche wurde mit dem ÖTC-Rettungshubschrauber Christophorus 16 in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen, teilte der Autofahrerklub der APA mit.

Der Unfall passierte aus noch nicht bekannter Ursache im Verlauf der Güssinger Straße (B57). In einem Pkw saßen der 17-Jährige und seine Freundin. Wer von den beiden gefahren ist, war laut ÖAMTC nicht klar. Im anderen Wagen waren Eltern mit ihrem Baby. Sie dürften mit leichteren Verletzungen davongekommen sein und wurden in das Krankenhaus Feldbach gebracht.