Merkel verteidigt Einladung an Poroschenko kurz vor Stichwahl

Kiew/Berlin (APA/AFP) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Einladung an den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko rund eine Woche vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine verteidigt. „Ich habe mich entschieden, dass ich den Präsidenten einlade“, entgegnete Merkel am Freitag auf eine Frage, weshalb sie nicht auch Poroschenkos Herausforderer Wolodymyr Selenskyj in Berlin empfange.

Mit Poroschenko stehe sie „in einem permanenten Kontakt“ und wir „pflegen den sehr ständigen Austausch“ auch in „Zeiten, in denen auch Wahlen anstehen“. Die deutsche Bundesregierung hatte zuvor bereits Kritik zurückgewiesen, dem Amtsinhaber vor der Stichwahl am 21. April mit der Einladung ins Kanzleramt Wahlunterstützung zu leisten; anders als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der am Freitag in Paris sowohl Poroschenko (19.00 Uhr) als auch zuvor Selenskyj (16.00 Uhr) empfangen will.

In der ersten Wahlrunde Ende März hatte Selenskyj mehr als 30 Prozent der Stimmen geholt, Poroschenko nur 16 Prozent. Der Politik-Neuling und Komiker liegt auch vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in der Ukraine in einer Umfrage vom Donnerstag deutlich vor dem Amtsinhaber.

Laut der Umfrage des Instituts Rating Group wollen 61 Prozent der Ukrainer am 21. April für Selenskyj stimmen. Nur 24 Prozent wollen demnach Poroschenko ihre Stimme geben. 15 Prozent der Befragten waren noch unentschieden.

Poroschenko sprach mit Blick auf die Stichwahl von „zwei Gewinnern“ der ersten Runde, die nun gegeneinander anträten. „Wir müssen die Wahl des Volkes respektieren.“ Über Selenskyj sagte Poroschenko, ohne dessen Namen zu nennen Politiker, die „nicht dem System entsprechen“ und „solche Ergebnisse erzielen“ gebe es in „ganz Europa“.

„Das ist keine ukrainische Besonderheit.“ Vor dem zweiten Wahlgang müsse es eine Debatte geben, „damit wir keine Katze im Sack kaufen“ und einen „realen und keinen virtuellen Kandidaten“ bekommen.