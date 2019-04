Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Mehr als 60 Menschen in Österreich an Masern erkrankt

Klagenfurt - In Österreich sind heuer schon mehr als 60 Menschen an Masern erkrankt. Vor allem in Kärnten sind viele Menschen an Masern erkrankt. In Klagenfurt ist ein Bus-Fahrer an Masern erkrankt. Weil in den Bussen vielleicht Masern-Viren waren, mussten die Busse gründlich gereinigt werden. Dadurch gab es in Klagenfurt für einige Stunden keinen Bus-Verkehr. Auch in Schulen und Sport-Vereinen erkrankten Menschen an Masern. Darum werden die Gebäude gereinigt, damit niemand sich mehr mit Masern ansteckt.

Erklärung: Masern

Die Masern sind ein sogenannte Kinderkrankheit. Das heißt, dass vor allem Kinder die Masern bekommen können. Die Masern sind sehr ansteckend. Man kann sie bekommen, wenn Kranke husten, niesen oder wenn man mit ihnen spricht. Masern-Kranke bekommen Fieber und rote Flecken auf der Haut. Masern können sogar tödlich enden. Masern kann man nicht behandeln. Aber es gibt eine Impfung, die vor den Masern schützt.

Die Wiener Linien wollen in Zukunft auf Glyphosat verzichten

Wien - Glyphosat ist ein chemisches Gift gegen Pflanzen und wird zur Bekämpfung von Unkraut eingesetzt. Auch die Wiener Linien haben dieses Mittel gegen Unkraut auf den Gleisen von Straßenbahnen und U-Bahnen verwendet. In Zukunft wollen die Wiener Linien Glyphosat aber nicht mehr einsetzen. Stattdessen soll das Unkraut händisch entfernt werden. Andere Abteilungen der Stadt Wien verzichten schon länger auf Glyphosat, zum Beispiel die Wiener Stadtgärtner. Glyphosat ist umstritten. Denn viele Menschen glauben, dass es Krebs auslösen kann.

Israelische Raumsonde stürzte auf den Mond ab

Jerusalem - Israel wollte eine Raumsonde auf dem Mond landen lassen. Aber die geplante Landung auf dem Mond ist gescheitert. Während der Landung fiel ein wichtiger Motor der Raumsonde aus. Dadurch stürzte sie ab und zerschellte auf der Oberfläche des Mondes. Bis jetzt haben es nur 3 Länder geschafft, Raumsonden auf dem Mond landen zu lassen. Das sind Russland, die USA und China. Und nur die USA haben Astronauten mit einem Raum-Fahrzeug auf den Mond gebracht.

Erklärung: Raumsonde

Eine Raumsonde ist ein kleines Raumschiff ohne Astronauten. Eine Raumsonde fliegt automatisch oder wird von der Erde aus ferngesteuert. Raumsonden untersuchen den Weltraum und andere Himmelskörper.

Eine Giraffe wurde aus Amsterdam in den Zoo Schönbrunn gebracht

Wien - Der Tiergarten Schönbrunn in Wien hat eine neue Giraffe bekommen. Das Giraffen-Männchen namens Obi wurde extra aus Amsterdam nach Österreich gebracht. Obi ist ein afrikanischer Name und bedeutet übersetzt Herz. Obi wird in Wien gemeinsam mit 2 Giraffen-Weibchen im Giraffen-Park leben. Der Zoo erhofft sich auch Nachwuchs. Vielleicht gibt es im Tiergarten Schönbrunn schon bald ein Giraffen-Baby zu sehen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++