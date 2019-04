Protest-Anführer im Sudan: Versprechen des Militärs unglaubwürdig

Khartum (APA/dpa) - Eine treibende Kraft hinter den Protesten im Sudan hält das Versprechen des Militärs, die Macht bald wieder abzugeben, für unglaubwürdig. Die neue Führung sei nicht bereit, etwas zu verändern. Ihr seien die friedlichen Forderungen nach einer sofortigen Übergabe der Macht an eine zivile Übergangsregierung egal, kritisierte die SPA, eine gewerkschaftliche Interessensvertretung, am Freitag.

Man lehne den Militärputsch, durch den Langzeitmachthaber Omar al-Bashir (75) am Donnerstag gestürzt wurde, weiterhin ab. Die neue Militärregierung hatte Kritik an ihrer Machtübernahme zurückgewiesen und versprochen, möglichst bald einer zivilen Regierung Platz zu machen.

Die Streitkräfte hätten „überhaupt keine Ambitionen, an der Macht festzuhalten“, sagte Omar Sain al-Abdin, Leiter des politischen Gremiums der Militärregierung. Das Militär werde während der Übergangsphase lediglich für Stabilität sorgen.

Al-Bashir war 30 Jahre lang an der Macht. In den Monaten vor dem Putsch war es zu regierungskritischen Massenprotesten gekommen. Das Militär will nach eigenen Angaben zwei Jahre an der Macht bleiben, um den Weg für freie Wahlen zu ebnen. Es verhängte zudem einen Ausnahmezustand.

Oppositionsgruppen verurteilten den Putsch, forderten eine zivile Übergangsregierung und kündigten weitere Proteste an. Auch aus dem Ausland kam Kritik.