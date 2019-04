Wiener Börse (Einheitswerte) - Klare Gewinne im direct market plus

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Freitag vier Kursgewinnern zwei -verlierer und drei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren SW Umwelttechnik AG mit 1.180 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren SW Umwelttechnik AG mit plus 11,80 Prozent auf 18,00 Euro (1.180 Aktien), Josef Manner & Company AG mit plus 3,80 Prozent auf 82,00 Euro (14 Aktien) und Bank Für Tirol und VBG AG Vorzüge mit plus 1,67 Prozent auf 24,40 Euro (400 Aktien).

Die größten Verlierer waren Österreichische Staatsdruckerei Holding mit minus 8,72 Prozent auf 17,80 Euro (1.100 Aktien), Frauenthal Holding AG mit minus 0,82 Prozent auf 24,20 Euro (950 Aktien) und K Industries AG unbewegt auf 54,00 Euro (80 Aktien).

Im direct market plus gab es vor dem Wochenende überdurchschnittlich viel Bewegung. Auf der Gewinnerseite standen Athos Immobilien mit plus 2,40 Prozent auf 42,60 Euro (ein Stück). Auch Deutsche Werte Holding (DWH) legten um 3,66 Prozent auf 5,10 Euro (31.733 Stück) und Hutter & Schrantz Stahlbau stiegen um 2,29 Prozent auf 26,80 Euro (zehn Stück).

Federn lassen mussten die Werte von Eyemaxx Real Estate mit minus 3,02 Prozent bei 9,62 Euro (550 Stück). Auch Sanochemia Pharmazeutika verloren 2,70 Prozent auf 1,80 Euro (1.650 Stück).