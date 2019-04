Serbische Regierungsabgeordnete sollen 0-24 Uhr Parlament schützen

Belgrad (APA) - Die Abgeordneten der in Serbien regierenden Fortschrittspartei (SNS) und ihrer Koalitionspartner sollen nach dem Willen ihres Fraktionschefs Aleksandar Martinovic ab dem heutigen Freitag „rund um die Uhr“ im Parlament in Belgrad ausharren, um das Gebäude vor Regierungsgegnern zu schützen.

Das Parlament müsse vor jenen geschützt werden, die „durch Gewalt, Faschismus, Aggressivität und Zerstörung“ an die Macht kommen und den Wahlwillen der Bürger verändern wollten. Gemeint ist der oppositionelle Bund für Serbien (SZS). Die Regierungskritiker haben für Samstag erneut zum Protest vor dem Parlament aufgerufen. Erwartet würden Anhänger aus allen Landesteilen, teilte der SZS mit. Die Regierungskoalition stellt mehr als 130 der 250 Parlamentsabgeordneten.

Parlamentspräsidentin Maja Gojkovic rief die Bürger - sowohl jene, die am Samstag am Protest gegen die Regierung teilnehmen wollen, als auch jene, die am 19. April zu einer Großkundgebung für die Regierung kommen wollen - auf, das Parlamentsgebäude zu schützen. „Dies ist die legale und legitime Vertretung aller Bürger“, betonte Gojkovic.

Die Opposition hat im Voraus gewaltsame Ausschreitungen bei ihrem Protest am Samstag ausgeschlossen, dennoch wurden in der Öffentlichkeit auch Parallelen zum Massenprotest vom 5. Oktober 2000 gezogen, der den damaligen Staatschef Slobodan Milosevic zu Fall brachte. Die SNS und ihre Partner werfen dem SZS immer wieder Gewalt vor - vor allem seit Mitte März eine Demonstrantengruppe in das Gebäude des staatlich-rechtlichen TV-Senders eindrang.

In Belgrad und in vielen anderen Städten Serbiens gehen unzufriedene Bürger seit Anfang Dezember einmal wöchentlich auf die Straße. Ihr Protest richtet sich vor allem gegen Staatspräsident Aleksandar Vucic (SNS). Kritiker werfen ihm vor, seine laut Verfassung eher begrenzten Befugnisse zu übertreten. Gefordert wird auch Medienfreiheit. Der SZS versammelt Parteien unterschiedlichster Ausrichtung.

Unterdessen wird der serbische Verteidigungsminister Aleksandar Vulin nicht, wie zuvor von ihm am Donnerstag angekündigt, in den Hungerstreik treten, um gegen die „Gewalt an Serbien“ zu protestieren, welche die Oppositionschefs ausübten. Das wurde nach einem Treffen Vulins mit Vucic mitgeteilt, zu dem der Präsident den Minister herbeizitiert hatte. In einem Beitrag für die Tageszeitung „Politika“ äußerte sich am Freitag auch Ministerpräsidentin Ana Brnabic kritisch über den SZS und seine Führer.