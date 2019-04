Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis 5. Tag in Folge über 70 Dollar

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel etwas zugelegt. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 64,19 Dollar und damit um 0,96 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 71,43 Dollar gehandelt.

Damit kostete das Brent seit einer Woche gut 70 Dollar. „Bei Preisen über 70 US-Dollar je Barrel Brentöl ist die Luft dünn“, analysiert die Rohstoffexpertin der Commerzbank Barbara Lambrecht.

Aus dem am Donnerstag veröffentlichte Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) geht hervor, dass im zweiten Quartal eine deutliche Lücke zwischen Nachfrage und Angebot droht.

Grund dafür sei der deutliche Rückgang der OPEC-Ölproduktion im März um 550.000 auf 30,1 Mio. Barrel pro Tag, so Eugen Weinberg von der Commerzbank. Saudi-Arabien reduzierte seine Produktion sogar stärker als es laut dem „OPEC+“-Abkommen notwendig war. Zusätzlich könnte es in Libyen wegen weiteren Kämpfen zu neuerlichen Produktionsausfällen kommen.

Andererseits gebe es erste Signale aus den Reihen des Produktionskonsortiums OPEC+, die das Aufdrehen des Ölhahns nicht ausschließen, schreibt Lambrecht. Die hohen Preise würden es zudem wahrscheinlicher machen, dass US-Präsident Donald Trump die „generösen Ausnahmegenehmigungen bei den Iran-Sanktionen Anfang Mai verlängert“, heißt es weiter.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.293,90 Dollar und damit kaum bewegt gegenüber dem Schlusskurs von Donnerstag von 1.292,01 Dollar. Am Donnerstag hatte das Edelmetall seine jüngsten Gewinne abgegeben. Diese Verluste konnten bisher nicht wett gemacht werden.

Liste ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 71,43 70,83 +0,85 WTI 64,19 63,58 +0,96 OPEC-Daily 70,41 70,31 +0,14 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.293,90 1.292,01 +0,15 Silber 15,11 14,96 +1,00 Platin 900,03 892,58 +0,83 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 109,85 109,90 -0,05 Kakao 2.441,00 2.388,00 +2,22 Zucker 327,00 323,00 +1,24 Mais 168,25 169,25 -0,59 Sojabohnen 897,12 895,25 +0,21 Weizen 177,25 177,00 +0,14 ~